Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске сгорел перевозивший детей автобус

сгорел автобус Фото: скриншот видео
13 июня примерно в 12:40 на пересечении улиц Егизбаева и Бельгера в Уральске произошло возгорание частного автобуса ПАЗ, который перевозил 60 детей из детского лагеря СОШ №26 "Балауса" в Cinema Park, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, жертв и пострадавших нет.

"Установлено, что водитель автобуса, гражданин Т,, 1986 г.р., осуществлял перевозку пассажиров без прохождения технического осмотра ТС и не произвел обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", – рассказали в ведомстве.


Уточняется, что в этой связи водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК, по ч. 9 ст. 590 КоАП РК, по ч. 2 ст. 230 КоАП РК. Кроме того, за нарушение п.п. 3, п. 1, ст. 64 Трудового кодекса РК, выразившееся в несоблюдении ответственности при осуществлении выезда учащихся пришкольного детского лагеря "Балауса" в кинотеатр, приказом директора СОШ №26 за №52 от 13 июня руководителю пришкольного детского лагеря "Балауса" объявлен строгий выговор.

"Перед перевозкой детей в ДП ЗКО со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения сотрудников полиции для обеспечения безопасности на дороге", – резюмируется в сообщении.

Ранее, 3 июня, на ночных улицах Алматы сгорел внедорожник.

Читайте также

Стала известна причина гибели пропавшего тракториста в Абайской области

Экибастузская ТЭЦ возвратит государству 22 миллиона тенге

Астанчанину вынесли приговор за убийство трехлетнего ребенка сожительницы

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления