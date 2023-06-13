В Уральске сгорел перевозивший детей автобус

13 июня примерно в 12:40 на пересечении улиц Егизбаева и Бельгера в Уральске произошло возгорание частного автобуса ПАЗ, который перевозил 60 детей из детского лагеря СОШ №26 "Балауса" в Cinema Park, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, жертв и пострадавших нет.



"Установлено, что водитель автобуса, гражданин Т,, 1986 г.р., осуществлял перевозку пассажиров без прохождения технического осмотра ТС и не произвел обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", – рассказали в ведомстве.





Уточняется, что в этой связи водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК, по ч. 9 ст. 590 КоАП РК, по ч. 2 ст. 230 КоАП РК. Кроме того, за нарушение п.п. 3, п. 1, ст. 64 Трудового кодекса РК, выразившееся в несоблюдении ответственности при осуществлении выезда учащихся пришкольного детского лагеря "Балауса" в кинотеатр, приказом директора СОШ №26 за №52 от 13 июня руководителю пришкольного детского лагеря "Балауса" объявлен строгий выговор.

"Перед перевозкой детей в ДП ЗКО со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения сотрудников полиции для обеспечения безопасности на дороге", – резюмируется в сообщении.

Ранее, 3 июня, на ночных улицах Алматы сгорел внедорожник.

