Эвакуированные из-за пожара в Абайской области дети поедут в летние лагеря

Детям, вынужденно покинувшим свои дома в поселках Половинка, Талица и Булак в связи с пожарами, обеспечат бесплатный отдых в летних лагерях. Сейчас все они находятся в эвакопунктах Семея, где им предоставляют необходимую помощь и поддержку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата региона, для организации досуга эвакуированных детей ежедневно устраиваются экскурсии в музей Абая, другие городские музеи, биологический центр, кино, центральный парк т.д.

Каждый день для детей разрабатывается специальная программа отдыха и развлечений.

"Ежедневно для детей разрабатывается отдельная программа отдыха и развлечений. Также на базе средней школы №49 для детей работает школьный лагерь. Там наряду с образовательными занятиями им оказывается и психологическая поддержка", – отметил представитель эвакопункта Биржан Булабаев.

На текущий момент в эвакуационных пунктах в Семее проживают 189 человек, включая 74 ребенка. Всего в городе функционирует 9 эвакопунктов, способных вместить до 800 человек. За сохранность имущества эвакуированных жителей поселков отвечают полицейские.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек.

Ранее сообщалось, как в Семее приняли эвакуированных из зоны пожара.