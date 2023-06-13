Эвакуированные из-за пожара в Абайской области дети поедут в летние лагеря
Как пишет пресс-служба акимата региона, для организации досуга эвакуированных детей ежедневно устраиваются экскурсии в музей Абая, другие городские музеи, биологический центр, кино, центральный парк т.д.
Каждый день для детей разрабатывается специальная программа отдыха и развлечений.
"Ежедневно для детей разрабатывается отдельная программа отдыха и развлечений. Также на базе средней школы №49 для детей работает школьный лагерь. Там наряду с образовательными занятиями им оказывается и психологическая поддержка", – отметил представитель эвакопункта Биржан Булабаев.
На текущий момент в эвакуационных пунктах в Семее проживают 189 человек, включая 74 ребенка. Всего в городе функционирует 9 эвакопунктов, способных вместить до 800 человек. За сохранность имущества эвакуированных жителей поселков отвечают полицейские.
О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек.
Ранее сообщалось, как в Семее приняли эвакуированных из зоны пожара.