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Художники в Алматы создали инсталляцию в память о погибших в Абайской области

прощание с погибшими Фото: Instagram/pashacas
Художники Паши Кас и Дианы Scar в День общенационального траура собрали памятную инсталляцию на Гоголя-Фурманова, сообщает Zakon.kz.

Тогда было известно лишь о 14 погибших лесниках. Художники использовали 14 кирпичей, выстроив их в виде стены, символизирующей защиту от огня. Сами силуэты людей были нарисованы с помощью огня.

"Семейчане, алматинцы всем сердцем рядом с Вами. Множество людей пришло, чтобы выразить солидарность и сочувствие. Пожар продолжается, и сейчас особенно важно поддержать волонтерские организации, которые оказывают помощь и помогают тем, кто пострадал", – написал в Instagram Павел Кас.
прощание с погибшими

Фото: Instagram/pashacas

Также он выразил надежду, что "в Казахстане станут еще больше ценить человеческую жизнь, а обеспечение обычных рабочих станет нормой, а не исключением".

прощание с погибшими

Фото: Instagram/pashacas

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек. Последним был найден тракторист. Выяснилось, что он погиб от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области Алматы
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