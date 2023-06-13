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Министр по ЧС о пожаре в Абайской области: Угрозы населенным пунктам нет

пожар Фото: скриншот видео
Глава МЧС РК Сырым Шарипханов подчеркнул, что все силы и средства продолжают работу по недопущению перехода лесных пожаров на населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в настоящее время в тушении лесного пожара задействовано более 1900 человек, порядка 360 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

С начала пожара всего осуществлено 1526 сбросов воды объемом 4486 тонн.


Отметим, что президент назначил нового министра по ЧС 10 июня.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек. Последним был найден тракторист. Выяснилось, что он погиб от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

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Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области МЧС РК
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