Более 3500 тонн воды сбросили летчики Минобороны на горящий лес в Абае

Военнослужащие Вооруженных сил продолжают активно бороться с огнем в Абайской области. Летчики армейской авиации в период с 8 по 13 июня сбросили более 3500 тонн воды на полыхающий огонь, сообщает Zakon.kz.

С учетом ситуации военнослужащие Вооруженных сил в количестве 600 человек, 50 единиц техники и 7 вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш задействованы у населенных пунктов Шульбинск, Талица, Озерки, Жерновка и Барышевка. Для мониторинга обстановки с воздуха применяются три БПЛА.

Существенную поддержку с воздуха пожарным расчетам МЧС и подразделениям регионального командования "Восток" оказывает армейская авиация. Работают 3 специальные наземные группы, действия которых поддерживаются и координируются 12 военнослужащими оперативного штаба РгК "Восток".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

23 летных экипажа численностью 69 человек действуют четко и слаженно. С учетом ситуации они уже совместно выработали собственную тактику. Например, посчитали, что одиночные сливы с вертолета неэффективны, так как это всего три тонны на очаг. Применяя тактику "шесть вертолетов на одну цель", получается за 40 секунд сбросить на один очаг 30 тонн воды.

За авиаторами идут наземные пожарные расчеты МЧС. За ними – военнослужащие Абайского гарнизона. Они работают как единый организм, валят догорающие деревья, с помощью шанцевого инструмента засыпают тлеющие очаги.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Работа не прекращается и в ночное время.

Необходимо отметить, что военнослужащие получают необходимое питание, им предоставляется время для отдыха и восстановления сил.

В зоне масштабного бедствия координацию действий всех подразделений Вооруженных сил осуществляет министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Совместно с оперативным штабом Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрацией он определяет задачи личному составу.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек. Последним был найден тракторист. Выяснилось, что он погиб от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

