Ситуация в Украине: Путин допустил выход РФ из зерновой сделки, Госдеп выделит новый пакет помощи

Фото: kremlin.ru

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS общей стоимостью 325 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, он призвал людей, проживающих на исторических территориях России, повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал.

"Россия будет бороться за свои интересы, в отличие от западных стран, которые являются затухающими нациями", – заявил Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта в Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что проведет переговоры, когда настанет нужное время.



В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не только в окрестностях Херсона, но и в бассейне Днепра.

Власти Германии не всегда оплачивают обещанное лечение украинских раненых солдат, сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Минздрава.

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