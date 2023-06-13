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Ситуация в Украине: Путин допустил выход РФ из зерновой сделки, Госдеп выделит новый пакет помощи

президент РК Фото: kremlin.ru
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS общей стоимостью 325 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
  • Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Кроме того, он призвал людей, проживающих на исторических территориях России, повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал.
  • "Россия будет бороться за свои интересы, в отличие от западных стран, которые являются затухающими нациями", – заявил Путин.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта в Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что проведет переговоры, когда настанет нужное время.
  • В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не только в окрестностях Херсона, но и в бассейне Днепра.
  • Власти Германии не всегда оплачивают обещанное лечение украинских раненых солдат, сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Минздрава.
  • В Киеве в мусорный бак забросили бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua".
  • Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
  • Александр Лукашенко пообещал не колеблясь использовать ядерное оружие при агрессии против Беларуси.

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Редакция Zakon.kz
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