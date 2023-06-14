В Европе цена на газ превысила 400 долларов

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов во вторник превысила 400 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 404 долларов за 1 тыс. куб. м, или 36,16 евро за МВт∙ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

"31 мая из-за утечки газа была остановлена работа СПГ-завода Hammerfest нефтегазовой компании Equinor на севере Норвегии. СПГ-завод Hammerfest обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, в нормальном режиме поставляя 6,5 млрд куб. м в год. Возобновление работы предприятия ожидается 14 июня", – говорится в сообщении со ссылкой на данные норвежского газотранспортного оператора Gassco.

Отмечается, что цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. куб. м, на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ составляет более 72%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений – 12,16 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что предельные цены на газ вырастут в Казахстане с 1 июля.