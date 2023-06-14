Трампа отпустили из суда без условий и ограничений

Бывшего американского лидера Дональда Трампа отпустили из федерального суда Майами без условий и ограничений на перемещения. Его признали не склонным к побегу, сообщает Zakon.kz.

Суд не установил каких-либо ограничений на перемещения и залога в отношении Трампа и его помощника Уолта Науту, передает телеканал Fox News.

Ранее экс-президента США арестовали на время пребывания в суде. Ему предъявили обвинения в невыполнении требований о возврате секретных документов.

На прошлой неделе Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в августе прошлого года. Науте также предъявили шесть обвинений, включая сговор с целью воспрепятствования и утаивание документов или записей.

У здания суда Трампа ожидали его сторонники. Полиция Майами ранее готовилась к возможным митингам после судебного заседания. Некоторые сторонники экс-президента пытались подбежать к его автомобилю, однако их оттеснили сотрудники Секретной службы США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в адрес экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом она сообщила на брифинге, передает ABC News.

В мае экс-президенту США уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях Трамп не признал.

