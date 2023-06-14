Инвалида в Алматинской области убили за 2 млн тенге

Тело сорокалетнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в селе Каракастек несколько дней назад. Подозреваемого сразу задержали. Но родные уверены, что к убийству причастны еще несколько человек, сообщает Zakon.kz.

Инвалид второй группы и многодетный отец Нурсултан Нусипханулы вышел из дома 11 июня и больше не вернулся. Тело с ножевыми ранениями нашли вечером в нескольких километрах от села Каракастек, передает Almaty.tv.

Родные погибшего утверждают, что виновных в убийстве несколько, и они уже перевели себе около двух миллионов тенге с банковского счета Нусипханулы.

"Его убили люди, которые знали его и тоже пасли скот вместе с ним. Чтобы нажиться, убили моего брата и бросили у дороги. Подозреваемого полицейские сразу установили по денежным переводам. Возможно, он был не один, я не могу точно сказать. Мы думаем, что один человек не мог такое совершить". Брат Н. Нусипханулы Бекмурат Нусипханулы

А по словам супруги погибшего, у ее мужа уже пытались вымогать деньги.



Пока по уголовному делу проходит только один подозреваемый, сообщили в областном департаменте полиции. Все необходимые следственные мероприятия только предстоит провести.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 части первой УК РК, то есть убийство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции незамедлительно был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 2004 года рождения. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", – сообщил официальный представитель областного ДП Ернар Сайдильдин.

Сейчас 19-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе Жамбылского района. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что житель села Жана Омир Теректинского района Западно-Казахстанской области задержан по подозрению в жестоком убийстве односельчанина.