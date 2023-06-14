Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы ряд домов отключат от холодной воды

В Алматы ряд домов отключат от холодной воды Фото: pixabay
16 июня 2023 года часть зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

В сообщении сказано, что с 9.00 до 17.00 холодная вода не будет поступать в дома, расположенные на территории 3-го микрорайона под № 1, 2, 41, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 47, 60.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на водопроводных сетях указанного городского массива".Пресс-служба ГКП "Алматы су"

Также в службе приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. 

Все вопросы можно узнать по телефону для справок: 274-66-66.

Ранее сообщалось, что с 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека – Алтын Орда – Медеубекова.

Читайте также

Депутаты лоббируют рост лудомании и финансовых проблем казахстанцев

В Таразе наладили производство светодиодных светильников широкого спектра

ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии
Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления