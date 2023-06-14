В Алматы ряд домов отключат от холодной воды

16 июня 2023 года часть зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

В сообщении сказано, что с 9.00 до 17.00 холодная вода не будет поступать в дома, расположенные на территории 3-го микрорайона под № 1, 2, 41, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 47, 60.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на водопроводных сетях указанного городского массива". Пресс-служба ГКП "Алматы су"

Также в службе приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Все вопросы можно узнать по телефону для справок: 274-66-66.

Ранее сообщалось, что с 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека – Алтын Орда – Медеубекова.