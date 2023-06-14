Пленарное заседание Мажилиса – 14 июня 2023 года

Фото: gov.kz

В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 14 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов: О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года. Также рассмотрят проекты законов: О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда РК (первое чтение).

О профессиональных квалификациях (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций (второе чтение).

Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).

О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).

О возврате государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (второе чтение).

Читайте также Новый закон "О государственных закупках": каким он будет Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов могут отправиться в колонию-поселение на 5 лет Минимальные цены на водку, коньяк и бренди вырастут с 1 октября 2023 года

Следите за новостями zakon.kz в: