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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 14 июня 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 14 июня 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 14 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.
  • О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда РК (первое чтение).
  • О профессиональных квалификациях (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций (второе чтение).
  • Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).
  • О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).
  • О возврате государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (второе чтение).


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Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Казахстан
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