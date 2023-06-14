Пленарное заседание Мажилиса – 14 июня 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 14 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.
- О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года.
Также рассмотрят проекты законов:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда РК (первое чтение).
- О профессиональных квалификациях (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций (второе чтение).
- Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).
- О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы (второе чтение).
- О возврате государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (второе чтение).
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