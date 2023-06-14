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Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС

Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС Фото: gov.kz
В Казнете распространяют слухи о том, что экс-министр МЧС Юрий Ильин во время начала пожара в Абайской области 8-9 июня был в Дубае. В пресс-службе ведомства 14 июня отметили Zakon.kz, что это не соответствует действительности.

В сообщении МЧС сказано, что 8-9 июня Ильин с рабочим визитом был в Северо-Казахстанской области.

"В первый день своего рабочего визита он посетил строящийся вблизи областного центра комплекс оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС, территорию строительства комплекса пожарного депо в микрорайоне Береке Петропавловска. На второй день провел встречу с населением области".Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, экс-министр провел личный прием граждан.

"Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в Абайской области и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Он лично возглавил штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС".Пресс-служба МЧС РК

Вместе с тем момент проведения брифинга после встречи с населением, на котором Ильин отвечает на вопрос о пожаре в Абайской области, показан на видео.

В ведомстве подчеркнули, что данная встреча с населением проводится в соответствии с указом президента "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением" и анонсируется заранее в соответствии с утвержденным графиком.

Необходимо отметить, что на встрече присутствовали порядка 200 человек, а 150 человек смотрели ее через онлайн-трансляцию. Кроме того, была проведена встреча с личным составом, на которой присутствовали 180 человек сотрудников органов гражданской защиты.

В заключении добавлено, что информация о встрече с населением была заранее анонсирована на сайте и пабликах МЧС и ДЧС.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек. Их посмертно наградили орденами.

10 июня Юрия Ильина освободили от должности министра по ЧС. На его место назначили Сырыма Шарипханова.

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Кроме того, в Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром.

13 июня аким Абайской области Нурлан Уранхаев заявил, что площадь пожара значительно сократилась.

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Абайская область Пожар в Абайской области МЧС РК Ильин Юрий Казахстан
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