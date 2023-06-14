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В Алматы задержали курьера с украденным пистолетом и патронами

В Алматы задержали курьера с украденным пистолетом и патронами Фото: пресс-служба ДП Алматы
Украденный пистолет и 17 патронов к нему изъяли полицейские у 44-летнего курьера в Алматы. Об этом 14 июня рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции города.

В сообщении ведомства сказано, что около экологического поста по Талгарской трассе стражи порядка остановили двух мужчин на мопеде.

"В курьерской сумке было обнаружено 17 патронов разного калибра и пистолет Grand Power. В ходе предварительного исследования установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым с возможностью стрельбы травматическими патронами. При детальной проверке установлено, что данный пистолет числится украденным".Глава Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 287 УК РК.

Также известно, что один из фигурантов ранее был судим за совершение ряда грабежей.

"Следствие по данному делу продолжается, в рамках уголовного дела назначено судебно-баллистическое исследование", – добавил Ильяс Омирсериков.

Кроме того, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

25 апреля 2023 года сообщалось, что в Казахстане урегулировали работу курьеров и таксистов. 

Теперь трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, должен заключаться на определенный срок, но без ограничения на срок не менее одного года.

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