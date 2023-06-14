В Алматы задержали курьера с украденным пистолетом и патронами
В сообщении ведомства сказано, что около экологического поста по Талгарской трассе стражи порядка остановили двух мужчин на мопеде.
"В курьерской сумке было обнаружено 17 патронов разного калибра и пистолет Grand Power. В ходе предварительного исследования установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым с возможностью стрельбы травматическими патронами. При детальной проверке установлено, что данный пистолет числится украденным".Глава Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 287 УК РК.
Также известно, что один из фигурантов ранее был судим за совершение ряда грабежей.
"Следствие по данному делу продолжается, в рамках уголовного дела назначено судебно-баллистическое исследование", – добавил Ильяс Омирсериков.
Кроме того, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
25 апреля 2023 года сообщалось, что в Казахстане урегулировали работу курьеров и таксистов.
Теперь трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, должен заключаться на определенный срок, но без ограничения на срок не менее одного года.