Лидер решений для цифровых коммуникаций edna открывает офис в Казахстане

edna масштабирует свой опыт цифровизации бизнеса. Новым городом, где представлена компания, кроме Москвы, Джакарты (Индонезия) и Лимасола (Кипр), стал Алматы.

edna представила на рынке Казахстана полный спектр своих решений – продукты для организации эффективного диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, e-mail), решения для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа. На сайте edna.kz можно подробно ознакомиться со всеми продуктами, оформить заявку на пилотирование и задать вопросы.



Казахстанский бизнес давно знаком с edna, первые клиенты были подключены еще в 2018 году и работали с кипрским подразделением компании. Однако решение открыть собственный офис было принято полгода назад, и к этому было несколько предпосылок. Во-первых, за последний год бизнес стал уделять намного больше внимания вопросам безопасности и защищенности данных, географии их хранения, передаче в другие страны. Во-вторых, все больше казахстанских компаний заинтересованы в том, чтобы проводить платежи в тенге и уходить от международных расчетов, привязанных к доллару. Если свести воедино два этих фактора, становится очевидно, что лучшим решением будет открытие собственного офиса в Казахстане.

Представительство в Алматы позволит эффективнее решать задачи бизнеса с новыми и действующими клиентами, бесшовно выстроить процессы и коммуникации, обеспечить высокий уровень клиентского сервиса. В Казахстане уже запущена техническая поддержка бизнеса, которая работает по местному времени и помогает решать все вопросы. Серверы компании располагаются также в Алматы, что важно для соблюдения закона о трансграничной передаче персональных данных пользователей.

"Уже 18 лет edna помогает бизнесу стать ближе к потребителям, автоматизировать рабочие процессы и обеспечить безопасность диалога. Мы много работаем над тем, чтобы вопросы клиентов решались в любых цифровых каналах "нажатием одной кнопки", – комментирует Камшат Карпова, country manager edna Казахстан, – чтобы на прием в больницу можно было записаться через чат-бот, получить одобрение кредита через сайт, сделать заказ в приложении онлайн-магазина. Клиенты не готовы ждать решения своего вопроса несколько дней, часов. Решения edna позволяют вам быть с клиентами на связи все время".

Продукты edna доступны в формате облачных сервисов, а также могут быть внедрены в ИТ-инфраструктуру заказчика. Компания оказывает услуги по доработке и интеграции своих продуктов в контур, осуществляет консалтинг, проектное управление и обучение сотрудников. Техническая поддержка доступна в режиме 24х7. Круглосуточный мониторинг инфраструктуры и сервисов, проактивное реагирование на инциденты обеспечивают уровень доступности сервисов более 99,5 %.

Сегодня edna доверяют более 2500 организаций из разных секторов экономики, в том числе крупнейшие банки, страховые и авиакомпании, ритейлеры, медицинские центры, FMCG. Среди клиентов edna – "Райффайзенбанк", "ЮниКредит Банк", "Евразийский банк", QIWI Kcell, Nestle, Flip.kz, "Детский мир", La Redoute, Honor, "М.Видео – Эльдорадо", "Vprok.ru Перекресток", "Инвитро", "Европейский медицинский центр", "Додо Пицца", Jivo, "Битрикс24". Более 100 млн человек каждый месяц получают сообщения благодаря сервисам и продуктам от компании. edna – официальный партнер WhatsApp, Viber, Apple, Telegram.

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