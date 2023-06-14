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Популярный казахстанский холостяк раскрыл интересный факт о себе

Популярный казахстанский холостяк раскрыл интересный факт о себе Фото: Instagram/dimashadilet
Накануне, 13 июня 2023 года, один из самых известных казахстанских холостяков Димаш Адилет обратился к своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией, опубликованной более 11 часов назад в Instagram, он раскрыл интересный факт о себе.

"Интересный факт (для тех, кто не из Казахстана): Вы знали, что мое полное имя Динмухамед, а Димаш – это короткая версия моего имени?" – спросил своих фолловеров Димаш Адилет.

Ответ подписчиков не заставил себя долго ждать:

  • "Знаем".
  • "Какое красивое имя".
  • "Я из Парижа, но знал".
  • "Так, не сокращайте прекрасное имя!"
  • "Моего племянника зовут Динмухамед".
  • "Не знали, а ведь красивое имя. По-моему, в честь Динмухамеда Конаева".

Ранее Димаш Адилет назвал идеальное место для отдыха. По словам известного казахстанского холостяка, таковым являются Мальдивы, где он может "перезарядиться".

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