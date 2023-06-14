Популярный казахстанский холостяк раскрыл интересный факт о себе

Накануне, 13 июня 2023 года, один из самых известных казахстанских холостяков Димаш Адилет обратился к своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией, опубликованной более 11 часов назад в Instagram, он раскрыл интересный факт о себе.

"Интересный факт (для тех, кто не из Казахстана): Вы знали, что мое полное имя Динмухамед, а Димаш – это короткая версия моего имени?" – спросил своих фолловеров Димаш Адилет.

Ответ подписчиков не заставил себя долго ждать:

"Знаем".

"Какое красивое имя".

"Я из Парижа, но знал".

"Так, не сокращайте прекрасное имя!"

"Моего племянника зовут Динмухамед".

"Не знали, а ведь красивое имя. По-моему, в честь Динмухамеда Конаева".

Ранее Димаш Адилет назвал идеальное место для отдыха. По словам известного казахстанского холостяка, таковым являются Мальдивы, где он может "перезарядиться".