Страховой случай: На какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от пожаров

Представители страховых компаний рассказали Zakon.kz, что семьи погибших в пожаре лесников могут получить выплаты только при наличии соответствующих полисов страхования.

Обязательного страхования непосредственно от лесных пожаров в Казахстане нет, говорят страховщики. Однако, существуют добровольные классы страхования имущества, которые включают риск "пожар".

Отсутствие страхования

"Если имущество было застраховано, его владелец может рассчитывать на возмещение ущерба от страховой компании. По предварительной информации, в зоне пожара вероятнее всего нет ни одного жилого объекта застрахованного в рамках добровольной программы страхования. Такая ситуация абсолютно не уникальна для Абайской области и носит повсеместный характер в Казахстане – владельцы частных домовладений, как правило, редко страхуют своё имущество", - говорит заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.

В страховой компании "Amanat" в свою очередь уточнили, что ущерб, от событий, которые произошли в Абайской области не покрывается договорами страхования, если речь идет только о повреждении леса. При этом, страховки защищают имущество физических и юридических лиц от риска "пожар".

Оценка ущерба

Точной оценки по ущербу от пожаров от страховых компаний пока нет. Однако согласно данным министерства экологии и природных ресурсов РК, общая площадь пожара в резервате "Семей орманы" составила около 60 тысяч гектар, при этом угрозы населенным пунктам нет. Основываясь на этих данных, страховщики дают предварительные прогнозы по потенциальным выплатам.





"Семьи погибших лесников могут рассчитывать на страховые выплаты при наличии полиса обязательного страхования работника от несчастного случая (ОСНС). При наличии полиса ОСНС, в случае гибели во время исполнения трудовых и служебных обязанностей предусмотрены ежемесячные выплаты до наступления совершеннолетия детям, а также родителям, находящихся на иждивении". Нуржан Джантуреев

Есть и еще один момент, на который обращают внимание страховщики – были ли вообще заключены договоры страхования с погибшими. Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин пояснил, что нормы Закона РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" не распространяются на госучреждения. То есть, если предположить, что все 14 погибших лесников являются госслужащими, есть вероятность, что застрахованы они все-таки не были. Впрочем, точная информация об этом пока не озвучивалась.

"У госучреждений есть право застраховать своих сотрудников от несчастного случая на производстве, но это не является их обязанностью. Был ли такой договор у погибших неизвестно. Высока вероятность что нет". Виталий Веревкин

Эксперт подчеркнул, что покрытие рисков и ущерба, возможно только при наличии договора страхования.

В СК "Евразия" также добавили, что владельцам пострадавших в результате пожара автомобилей и домов, если имущество было застраховано в добровольном порядке будут осуществлены выплаты в размере реального ущерба, но не более страховой суммы.

"По добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности юридических лиц, если будет признана их вина в случившемся на основании судебного решения и при наличии договора страхования. Также могут сработать договоры по страхованию жизни, заключенных с компаниями по страхованию жизни – в рамках условиях договора". Нуржан Джантуреев

Он отметил, что лесные пожары в РК – явление достаточно распространенное и под влиянием изменений климата носит более частый и глобальный характер. В этой связи ущерб исчисляется миллионами долларов.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК за 2022 год на территории республики произошло более 1,5 тысяч случае ЧС природного характера. При этом пострадало 1 019 человек, из них погибло 267 человек. Основная доля ЧС приходится на природные пожары и составляет 61,1%. В таких пожарах пострадало 16 человек, из них погибло 4 человек. Материальный ущерб составил 20 648 млрд тенге, что в 3,4 раза больше, чем в 2021 году.

Фото: Данные МЧС РК

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. На следующий день сообщалось о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек. 11 июня в МЧС рассказали, что тушение пожара продолжается в трех направлениях. На текущий момент продолжается тушение пожара в области.

По данным оперативного штаба угрозы населенным пунктам нет. Наземным способом тушения пожара заняты порядка 1 800 человек личного состава, привлечено более 350 единиц техники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки осуществлено 535 сбросов воды объемом порядка 1 600 тонн. С начала пожара всего осуществлено 1 858 сбросов воды объемом более 5 400 тонн.