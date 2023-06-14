Недавно отремонтированная дорога разрушается в Таразе

Состояние дороги, соединяющей областной центр с Байзакским районом, не устраивает водителей Тараза. Трассу отремонтировали в 2022 году, а на ней уже образовались многочисленные ямы и ухабы, сообщает Zakon.kz.

По словам водителей, латать дорогу больше нет смысла, лучше один раз постелить новый асфальт.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", каждая поездка для водителей, словно испытание на выносливость.

Один из водителей, Кайрат Кулманадил, едва не попал в ДТП.

"Глубина ям на этой дороге доходит до 20-30 сантиметров. Они близко расположены друг к другу. Когда мы проезжаем, приходится "вилять", чтобы не угодить в одну из них. Зачастую приходится ехать по обочине. Ежегодно дорогу латают, но этого хватает до первых осадков. После дождя снова появляются ямы и выбоины". Кайрат Кулманадил

Тем временем местные власти заверили, что в 2023 году проблему решат – трассу полностью заасфальтируют.

В порядок приведут около 4 километров пути.

"Для капитальной реконструкции дороги мы разработали проектно-сметную документацию на 228 миллионов тенге. Сейчас проводится конкурсная процедура для определения подрядчика. До конца этого месяца станет известно, кто проведет ремонт трассы". Нурбол Калдыбаев, заместитель акима Тараза

Тараз и Байзакский район связывают две дороги. Одна из них закрыта на ремонт, а реконструкцию второй планируют начать в следующем месяце.

В мае 2023 года депутаты маслихата Астаны выяснили, почему дороги в Казахстане проваливаются. Оказалось, что асфальтовое покрытие на дорогах не выдерживает нагрузки из-за плохого битума.