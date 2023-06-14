В Актюбинской области незаконно добывали нефть на подлежащем консервации месторождении
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Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении выявили в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Как установил территориальный Департамент АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.
"Задержан заместитель генерального директора компании, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев", – говорится в сообщении.
В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее стало известно, что крупный пожар произошел на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный".
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