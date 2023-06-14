В Актюбинской области незаконно добывали нефть на подлежащем консервации месторождении

Фото: pxhere

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении выявили в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

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