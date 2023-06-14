Число браков в Китае упало до рекордно низкого уровня, несмотря на усилия властей

Число браков в Китае в прошлом году снизилось до 6,83 миллиона, что является самым низким показателем с момента начала учета в 1986 году, сообщает Zakon.kz.

Данные, опубликованные Министерством гражданских дел, показали, что число пар, заключающих узы брака в 2022 году, снизилось примерно на 800 тыс. по сравнению с 2021 годом, побив рекордный минимум того года, сообщает The Guardian.



За последние 10 лет уровень брачности в Китае стремительно снижался, достигнув пика в 2013 году, когда в брак вступили почти 13,5 млн пар, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Политики в Китае все больше беспокоятся о тенденции к снижению уровня браков и рождаемости. В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий, что привело к предупреждениям о том, что страна состарится раньше, чем разбогатеет.

Джеймс Лян, влиятельный экономист, опубликовал статью о "кризисе" низкой рождаемости в Китае. Лян призвал сократить школьную систему в Китае на два года, что, по его мнению, помимо других экономических преимуществ, даст женщинам "несколько дополнительных лет для создания семьи и рождения детей". Лян утверждает, что это может повысить рождаемость в Китае на 30%.

При правлении Си Цзиньпина, который пришел к власти в 2012 году, правительство продвигает все более консервативную социальную программу, которая поощряет женщин выходить замуж молодыми, чтобы родить больше детей.

Однако в период с 2010 по 2020 год средний возраст женщин, впервые выходящих замуж, увеличился с 24 до почти 29 лет.

В 2016 году Китай отказался от проводившейся десятилетиями политики одного ребенка и теперь поощряет женщин рожать до трех детей. Местные органы власти ввели целый ряд мер, чтобы побудить людей иметь больше детей, например, бесплатное ЭКО и субсидии на второго и третьего ребенка.

Правительство считает крепкие браки основой для повышения уровня рождаемости. В некоторых провинциях молодоженам предоставляется оплачиваемый отпуск до 30 дней.

Однако высокообразованные молодые женщины часто "критикуют брак как патриархальный институт, который угнетает женщин".

Стимулы не смогли убедить молодых людей, которые сталкиваются с рекордной безработицей среди молодежи и сложными экономическими условиями. Благодаря старению населения в Китае с каждым годом становится все меньше людей брачного возраста, которые могут иметь детей.

Данные также показали, что в 2022 году число разводов снизилось до 2,1 млн, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Уровень разводов в Китае снижается с пика, достигнутого в 2019 году. Это частично отражает тот факт, что браков стало меньше.