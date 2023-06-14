Что изменилось в правилах маркировки и прослеживаемости табачных изделий
Уточнено название документа: "Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации".
Поправками дано четкое определение "оператор фискальных данных (ОФД)" – юридическое лицо, обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государтсвенных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации
Определен круг субъектов, на которых распространяются правила: теперь речь идет не об организациях, осуществляющих оптовую торговлю, а об участниках оборота, к которым отнесли как организации так и индивидуальных предпринимателей.
Регистрация участников оборота в ИС МПТ и предоставление им доступа к личному кабинету осуществляется Оператором на основании представления следующих сведений, подписанных ЭЦП первого руководителя или индивидуального предпринимателя:
- ИИН или БИН;
- наименование индивидуального предпринимателя или организации;
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя или первого руководителя;
- адрес электронной почты участника оборота;
- контактный номер телефона.
Требования к участникам оборота, осуществляющим оптовую торговлю, остались прежние:
- наличие ЭЦП;
- наличие ПАК, обладающего возможностью формирования и передачи сведений об обороте и (или) выводе из оборота маркированных табачных изделий в ИС МПТ, подписанных ЭЦП, в том числе посредством личного кабинета ИС МПТ.
Поправками внесено требование о том, что остатки немаркированных одноразовых электронных сигарет (disposable e-cigarettes) и аналогичных одноразовых индивидуальных электрических испарительных устройств, содержащих в едином корпусе как продукцию, предназначенную для вдыхания без горения (например, жидкости, гели), так и систему доставки, подлежащую утилизации после израсходования содержащейся продукции или разрядки батареи (не предназначены для повторного заполнения или перезарядки), входящих в код ТН ВЭД 2404, подлежат реализации участниками оборота до 30 июня 2023 года.
Кроме того, изменен порядок представления сведений в информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров при вводе табачных изделий в оборот на территорию Казахстана.
Так, при возмездной или безвозмездной передаче табачных изделий новому собственнику участник оборота формирует Акт приема/передачи, подписывает его ЭЦП и направляет в ИС МПТ для получения регистрационного номера в срок не позднее следующего дня реализации табачных изделий.
При выводе табачных изделий из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, участник оборота, осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет в ИС МПТ уведомление о выводе из оборота табачных изделий.
Доступ к информации, содержащейся в ИС МПТ, предоставляется в соответствии с Налоговым кодексом и законами "О персональных данных и их защите" и "О доступе к информации".
Для использования информации, сформированной в процессе прослеживаемости и содержащейся в ИС МПТ, Оператор предоставляет доступ к ней следующим лицам:
- участнику оборота товаров в части информации о совершенных сделках с товаром;
- государственным органам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;
- потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров, содержащейся в ИС МПТ.
Приказ вводится в действие 24 июня 2023 года.