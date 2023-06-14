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Законодательство РК

Что изменилось в правилах маркировки и прослеживаемости табачных изделий

Изменились Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий Фото: unsplash
Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 5 июня 2023 года внесены изменения в "Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий", сообщает Zakon.kz.

Уточнено название документа: "Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации".

Поправками дано четкое определение "оператор фискальных данных (ОФД)" – юридическое лицо, обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государтсвенных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации

Определен круг субъектов, на которых распространяются правила: теперь речь идет не об организациях, осуществляющих оптовую торговлю, а об участниках оборота, к которым отнесли как организации так и индивидуальных предпринимателей.

Регистрация участников оборота в ИС МПТ и предоставление им доступа к личному кабинету осуществляется Оператором на основании представления следующих сведений, подписанных ЭЦП первого руководителя или индивидуального предпринимателя:

  1. ИИН или БИН;
  2. наименование индивидуального предпринимателя или организации;
  3. фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя или первого руководителя;
  4. адрес электронной почты участника оборота;
  5. контактный номер телефона.

Требования к участникам оборота, осуществляющим оптовую торговлю, остались прежние:

  • наличие ЭЦП;
  • наличие ПАК, обладающего возможностью формирования и передачи сведений об обороте и (или) выводе из оборота маркированных табачных изделий в ИС МПТ, подписанных ЭЦП, в том числе посредством личного кабинета ИС МПТ.

Поправками внесено требование о том, что остатки немаркированных одноразовых электронных сигарет (disposable e-cigarettes) и аналогичных одноразовых индивидуальных электрических испарительных устройств, содержащих в едином корпусе как продукцию, предназначенную для вдыхания без горения (например, жидкости, гели), так и систему доставки, подлежащую утилизации после израсходования содержащейся продукции или разрядки батареи (не предназначены для повторного заполнения или перезарядки), входящих в код ТН ВЭД 2404, подлежат реализации участниками оборота до 30 июня 2023 года.

Кроме того, изменен порядок представления сведений в информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров при вводе табачных изделий в оборот на территорию Казахстана.

Так, при возмездной или безвозмездной передаче табачных изделий новому собственнику участник оборота формирует Акт приема/передачи, подписывает его ЭЦП и направляет в ИС МПТ для получения регистрационного номера в срок не позднее следующего дня реализации табачных изделий.

При выводе табачных изделий из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, участник оборота, осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет в ИС МПТ уведомление о выводе из оборота табачных изделий.

Доступ к информации, содержащейся в ИС МПТ, предоставляется в соответствии с Налоговым кодексом и законами "О персональных данных и их защите" и "О доступе к информации".

Для использования информации, сформированной в процессе прослеживаемости и содержащейся в ИС МПТ, Оператор предоставляет доступ к ней следующим лицам:

  1. участнику оборота товаров в части информации о совершенных сделках с товаром;
  2. государственным органам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;
  3. потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров, содержащейся в ИС МПТ.

Приказ вводится в действие 24 июня 2023 года.

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