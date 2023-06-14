Почему погибшего тракториста не отнесли к числу жертв пожара в Абайской области

Погибший тракторист Сергей Архипов, по словам замгенпрокурора Жандоса Умиралиева, в число жертв пожара в Абайской области не вошел, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией он поделился 14 июня в кулуарах Мажилиса.

"По заключению экспертизы, гибель его была связана с сердечной недостаточностью, а не из-за огня". Жандос Умиралиев

Тело тракториста, 1987 года рождения, нашел кинологический расчет Департамента полиции Абайской области в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.



Жандос Умиралиев также сообщил, что экс-главу МЧС Юрия Ильина, министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, акима Абайской области Нурлана Уранхаева и акима ВКО Даниала Ахметова допросят в рамках уголовного дела.

При этом вопросов к акиму ВКО Даниалу Ахметову, который руководил территорией Абайской области до ее отделения девять лет, у следствия меньше всего, так как акимат не отвечает за резерват "Семей орманы".

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

