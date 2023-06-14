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Удачный период: когда казахстанцам стоит покупать жилье

Казахстан жилье цены Фото: Zakon.kz
Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах Мажилиса 14 июня заявила, что восемь-девять месяцев будет длиться удачный период для покупки жилья в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что сейчас наблюдается стагнация на рынке жилья.

"Мы смотрим на количество сделок по купле-продажи, обычно в течение последних пяти лет каждый месяц колеблется от 25-30 тысяч. А сейчас это количество, получается, уменьшилось, и пришло в ту стадию, которая была в 2020 году. Я думаю, что месяцев восемь-девять будет очень удачный период для покупки жилья. Именно для покупателей, потому что все будут предлагать скидки: и строительные компании, и на рынке вторичного жилья. Но опять, возвращаясь к демографии, потому что у нас рождается более 450 тысяч семей, плюс у нас заключаются новые браки. Примерно 1-1,5 года – спрос снова войдет в те же рамки, которые были до этого".Ляззат Ибрагимова

Она добавила, что цены будут снижаться из-за программы "7-20-25".

"Кстати, "Отбасы банк" никогда не был участником "7-20-25". Это были коммерческие банки, они будут искать другие возможности. Я думаю, что самый большой (лучший. – Прим. ред.) способ получить заем под низкие проценты, открывать депозиты в "Жилстрое", как делают 2 млн 700 тысяч человек, копить, получать госпремию, доходить до жилищного заема. 20 лет подряд жилищный заем всегда даем под 5% годовых, независимо от инфляции и базовой ставки".Ляззат Ибрагимова

На казахстанском рынке жилья происходят изменения, как ожидаемые, так и неожиданные. О том, почему меняются цены, спрос и предложение и каких колебаний ждать в краткосрочной перспективе, читайте здесь.

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