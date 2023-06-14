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Дымящийся самолет напугал пассажиров в аэропорту Алматы

Дымящийся самолет напугал пассажиров в аэропорту Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете гражданской авиации (КГА) МИИР РК прокомментировали видео с дымящимся самолетом Air Astana в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео с дымящимся самолетом разлетелось в соцсетях и напугало пассажиров воздушной гавани. В описании говорилось, что самолет якобы загорелся.

В КГА заверили, что "в аэропорту Алматы возгорания нет".

"По информации Международного аэропорта Алматы, задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ. Аэропорт работает в штатном режиме".Пресс-служба КГА

Инцидент также прокомментировали в авиакомпании Air Astana:

"Во время технической подготовки самолета к сегодняшнему рейсу КС 853 Алматы – Астана на воздушном судне Airbus 321 произошло задымление в связи с попаданием паров масла на горячую часть Вспомогательной силовой установки (ВСУ). Возгорания не было. Самолет вылетел по расписанию в 12:55".

3 июня 2023 года стало известно, что в отношении авиакомпании SCAT возбудили административное дело. По данным КГА, авиакомпания обвиняется в нарушении ст. 571 ("Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов") КоАП РК. Причина – снятие пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья 27 мая.

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