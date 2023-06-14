Что происходит в селе Жамбылской области, где нашли сибирскую язву

Недавно в селе Тамды Жамбылской области сразу троим жителям поставили диагноз "сибирская язва". Село сразу закрыли на карантин. Какая там сейчас ситуация, узнал корреспондент Zakon.kz.

Началось все с того, что первой половине июня трое селян, которые производили забой КРС, обратились в больницу с язвами на теле. Там им поставили диагноз "сибирская язва" кожной формы.

У сибирской язвы есть три формы: кожная, кишечная и легочная. При кожной форме летальный исход происходит только в 0,3% случаев. Она считается самой легкой. При кишечной и легочной смертность наступает в 50% случаях. В основном заражение человека происходит при контакте с больным животным или почвой, где споры язвы могут сохраняться порядка 100 лет.

Сразу после постановки диагноза на место происшествия выехали специалисты областного управления ветеринарии.

"Сегодня в селе проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Все имеющиеся в населенном пункте животные ревакцинируются от сибирской язвы. Во всех помещениях, где находятся животные, проводится дезинфекция", – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель Управления ветеринарии Жамбылской области Нуржас Курмантаев.

Сегодня в селе 15 специалистов республиканского противоэпизоотического отряда обрабатывают помещения и проверяют транспорт местных жителей, чтобы из населенного пункта не вывозились молоко и мясо.

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"Наши сотрудники нашли все части животного, которые были поделены между тремя семьями. Первоначально взяли пробы с мяса, с почвы, где проводился забой животного, смывы с кожи, которые отправили на исследование в ветеринарную лабораторию. Результаты анализов подтвердили наличие сибирской язвы. Сразу же мясо, шкуру и все останки животного сожгли в специальной печи, а также обработали специальными растворами почву на месте забоя", – пояснил Нуржас Курмантаев.

В свою очередь Территориальная инспекция по ветеринарному контролю и надзору вынесла предписание акимату сельского округа о необходимости введения карантина, который продлится 15 дней. Сейчас из села нельзя вывозить живых животных, а также мясную и молочную продукцию. Весь транспорт проверяется на въезде и выезде из населенного пункта.

Все члены семей, а их 35 человек, которые контактировали с заразившимися, прошли профилактическую вакцинацию и находятся на ежедневном контроле у медицинских работников: им замеряют температуру и проводят осмотр. Заболевших мужчин скоро выпишут из больницы.

"Сейчас мы проверяем все возможные источники заражения болезнью. Исследуем пастбища, где выпасалось животное, анализируем, были ли в селе за последнее время падежи животных. Работа пока ведется", – добавил руководитель управления.

20 июня специалисты повторно проведут смывы и отборы проб. Если результаты анализов будут отрицательными, контактные селяне пройдут клинический осмотр и не будет выявлено симптомов, тогда карантин в селе снимут.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая сибирской язвы среди людей.