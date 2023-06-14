В Алматы ради пранка двое мужчин разбили автомобиль

В социальных сетях появилось видео, как двое мужчин разбивают лобовое стекло автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данный инцидент.

"По данному факту УП Алмалинского района провели проверку. Установили владельца транспортного средства", – говорится в сообщении.

Он сообщил, что это пранк, организованный его друзьями. Кроме того, мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет.

Ранее казахстанский блогер Нурдаулет Бектурсын, более известный как NNN, со своим другом разбили автомобиль стоимостью 30 миллионов тенге, снимая видео в Instagram.



