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Законодательство РК

Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
14 июня 2023 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям опубликовали фотографии тех, кто продолжает бороться с крупным лесным пожаром в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Согласно последним данным ведомства, в тушении участвуют 1800 человек личного состава, более 350 единиц техники МЧС, Минэкологии и природных ресурсов, МИО и Минобороны.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В результате крупного пожара погибли 14 человек.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Их посмертно наградили орденами.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

10 июня Юрия Ильина освободили от должности министра по ЧС. На его место назначили Сырыма Шарипханова.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

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МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

13 июня аким Абайской области Нурлан Уранхаев заявил, что площадь пожара значительно сократилась.

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Мажилисмен Нуртай Сабильянов назвал шоком для нашего общества пожар в Абайской области и предложил дальнейшие меры по предотвращению подобных ситуаций.

Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС опубликовало фотографии пожарных с Абайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, в области сменили акима района, охваченного лесным пожаром.

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