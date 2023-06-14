Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Согласно последним данным ведомства, в тушении участвуют 1800 человек личного состава, более 350 единиц техники МЧС, Минэкологии и природных ресурсов, МИО и Минобороны.
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
В результате крупного пожара погибли 14 человек.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Их посмертно наградили орденами.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
10 июня Юрия Ильина освободили от должности министра по ЧС. На его место назначили Сырыма Шарипханова.
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
13 июня аким Абайской области Нурлан Уранхаев заявил, что площадь пожара значительно сократилась.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Мажилисмен Нуртай Сабильянов назвал шоком для нашего общества пожар в Абайской области и предложил дальнейшие меры по предотвращению подобных ситуаций.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Кроме того, в области сменили акима района, охваченного лесным пожаром.