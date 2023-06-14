Ротационные выплаты госслужащим: кому положены и как будут назначать

Правительство постановлением от 6 июня 2023 года утвердило "Правила исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления ротационных выплат государственным служащим, ротированным в другой населенный пункт", сообщает Zakon.kz.

Ротационные выплаты – выплаты в целях найма жилища, устанавливаемые в соответствии с законодательством РК в сфере государственной службы ротированным в другой населенный пункт государственным служащим.

К получателям ротационных выплат относятся государственные служащие (служащий), подлежащие обязательной ротации, которые ротируются в другой населенный пункт без предоставления служебного жилища согласно Правилам ротации.

Основания для назначения служащему ротационных выплат – отсутствие у государственного органа служебного жилища в населенном пункте по месту ротации служащего, признание служащего нуждающимся в жилище, а также акт уполномоченного лица (органа) о ротации служащего.

Ротационные выплаты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы служащим и государственным органом на другие цели.

Порядок исчисления размера ротационных выплат

Размер ротационной выплаты исчисляется путем умножения размера стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе Казахстана, в который служащий ротирован, на площадь жилища. Площадь жилища определяется из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого служащего.

При этом размер стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе РК определяется согласно данным госоргана по статистике, публикуемым на его интернет-ресурсе, по состоянию за январь текущего года.

Если стоимость арендуемого жилища выше, чем положенные ротационные выплаты, в том числе в случае отсутствия членов семьи у служащего, то разница в стоимости оплачивается ротируемым служащим самостоятельно.

Порядок назначения и осуществления ротационных выплат

Ротационные выплаты производятся государственным органом по месту ротации служащего в месячный срок со дня их назначения. Фактическая сумма ротационных выплат рассчитывается с даты вступления в должность в порядке ротации в другой населенный пункт.

Реализация права на жилище ротированных служащих и членов их семей осуществляется со дня признания служащего нуждающимся в жилище путем предоставления служебного жилища или перечисления на счет получателя ротационных выплат.

Членами семьи ротированных служащих признаются:

супруг (супруга); ребенок (дети), в т.ч. совместный или одного из супругов, за исключением ребенка от предыдущего брака, проживающего раздельно на основании решения суда; совместный или одного из супругов ребенок с инвалидностью (дети с инвалидностью), за исключением ребенка с инвалидностью от предыдущего брака, проживающего раздельно на основании решения суда; родитель (родители) ротируемого служащего или его супруги (супруга), находящиеся на их иждивении, а также родитель (родители) с инвалидностью ротируемого служащего или его супруги (супруга).

Какие потребуются документы

Служащий в течение 10 рабочих дней после издания акта о ротации представляет в жилищную комиссию следующие документы:

заявление о признании его нуждающимся в жилище и назначении ротационных выплат; справку о составе семьи, а также занимаемой им должности, выданную кадровой службой госоргана; справку с указанием информации об отсутствии служебного жилища в соответствующем населенном пункте у госоргана и (или) непредоставлении ротированному служащему служебного жилища, выданную структурным подразделением; копии документов, удостоверяющих личность ротируемого служащего и членов его семьи, свидетельств о рождении детей, документов, подтверждающих родство родителя (родителей) с ротируемым служащим и (или) его супругом (супругой), свидетельства о заключении (расторжении) брака, документов, подтверждающих иждивение или инвалидность; справка об отсутствии (наличии) жилища, принадлежащего на праве собственности в данном населенном пункте у служащего и членов его семьи, полученную не позднее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления (справка представляется служащим ежегодно).

Жилищная комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления выносит решение о признании служащего нуждающимся в жилище. Решение оформляется протоколом заседания жилищной комиссии.

Копия протокола или выписка из протокола заседания жилищной комиссии доводится структурным подразделением до сведения служащего под подпись. При необходимости дополнительные копии протокола заседаний жилищной комиссии и (или) выписка из него выдаются на основании письменного заявления служащего.

Копия протокола заседания жилищной комиссии или выписка из него представляется структурным подразделением в финансовое подразделение, которое подготавливает расчет суммы ротационных выплат.

В срок не более 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании служащего нуждающимся в жилище структурным подразделением подготавливается список получателей ротационных выплат, финансовым подразделением – расчет ротационных выплат, которые утверждаются актом уполномоченного лица.

После утверждения акта уполномоченного лица служащий в течение 10 рабочих дней предоставляет в финансовое подразделение договор о ротационных выплатах с указанием банковского счета получателя для перечисления ротационных выплат, заключенный между государственным органом, служащим и банком второго уровня по их выбору.

Перерасчет ротационных выплат

Перерасчет размера ротационных выплат производят при:

изменении состава семьи, в т.ч. достижении ребенком совершеннолетия, за исключением ребенка с инвалидностью, которому инвалидность установлена до достижения им возраста 18 лет; ежегодном изменении стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе Казахстана, определяемой согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики по состоянию за январь текущего года; перемене места прохождения госслужбы в связи с ротацией из одного населенного пункта в другой.

Перерасчет размера ротационных выплат (за исключением случая ежегодного изменения стоимости аренды) осуществляется на основании акта уполномоченного лица, издаваемого на основании заявления служащего с приложением перечня тех же документов, которые нужны для оформления выплат.

Прекращение, приостановление и возобновление ротационных выплат

Ротационные выплаты прекращаются согласно акту уполномоченного лица в случаях:

освобождения от должности, на которую служащий ротирован, понижения в должности или увольнения служащего из государственного органа;

утраты служащим статуса нуждающегося в жилище по месту ротации;

смерти служащего, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

отказа служащего от получения ротационных выплат;

назначения служащего на другую должность.

Ротационные выплаты ротированному служащему приостанавливаются в случае его выхода в социальный отпуск (отпуск без сохранения заработной платы, отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, учебный отпуск) более чем на два календарных месяца.

Ротационные выплаты возобновляются с даты приступления служащего к исполнению должностных обязанностей. Для их возобновления нужно в течение 10 рабочих дней после того как служащий приступил к исполнению должностных обязанностей представить в жилищную комиссию документы по указанному ранее перечню.

Возврат ротационных выплат

Ротационные выплаты, ошибочно зачисленные на счет служащего, ротируемого в другой населенный пункт, подлежат возврату.

В случае невозвращения ротируемым служащим ротационных выплат, ошибочно зачисленных на его счет, их возврат осуществляется в судебном порядке.

Постановление вводится в действие 24 июня 2023 года.