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Законодательство РК

Курс доллара снова вырос на торгах 14 июня

курс иностранных валют Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,16 тенге, поднявшись на 1,57 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,61 тенге (+0,12).

Курс евро установлен Нацбанком в 484,69 тенге, рубля – 5,35 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-451,5 тенге, евро – по 485-488,5 тенге, российские рубли – по 5,25-5,49 тенге.

При этом мировые цены на нефть начали рост после падения в предыдущие дни.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17%, до 74,42 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI – на символические 0,03%, до 69,44 доллара. Днем ранее она опускалась до 67,78 доллара за баррель.

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