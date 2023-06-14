Минздрав отреагировал на выявление ВИЧ в алматинской больнице

Министерство здравоохранения Казахстана начало эпидрасследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что три случая с ВИЧ-положительным статусом в алматинской ЦГКБ среди лиц, получавших лечение, выявлено специалистами Центра СПИД МЗ РК.

"По данному факту Комитетами санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК начата проверка. В состав комиссии привлечены специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК". Пресс-служба Минздрава РК

Дополнительная информация, как отметили в ведомстве, будет представлена по итогам работы комиссии.

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Ранее стало известно, что в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом. В связи с этим 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы и сотрудников городского центра СПИД.