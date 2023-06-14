Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минздрав отреагировал на выявление ВИЧ в алматинской больнице

Минздрав отреагировал на выявление ВИЧ в алматинской больнице Фото: Instagram/almaty.cgkb
Министерство здравоохранения Казахстана начало эпидрасследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что три случая с ВИЧ-положительным статусом в алматинской ЦГКБ среди лиц, получавших лечение, выявлено специалистами Центра СПИД МЗ РК.

"По данному факту Комитетами санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК начата проверка. В состав комиссии привлечены специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК".Пресс-служба Минздрава РК

Дополнительная информация, как отметили в ведомстве, будет представлена по итогам работы комиссии.

Материал по теме

В алматинской больнице у нескольких пациентов выявили ВИЧ

Ранее стало известно, что в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом. В связи с этим 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы и сотрудников городского центра СПИД.

Читайте также

Повысить финансирование колледжей Казахстана просит депутат

В алматинской больнице у нескольких пациентов выявили ВИЧ

Шоком для общества назвал пожар в Абайской области депутат

Динара Халдарова
Минздрав РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления