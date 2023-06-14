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В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару

В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется погода преимущественно без осадков.

"На юго-востоке, юге, северо-западе с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге – шквал", – рассказали синоптики. 

По республике сохраняется усиление ветра, в центре, днем на западе с пыльной бурей.

На большей части Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Актюбинской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +24+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С.

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