Главное за день: допрос экс-главы МЧС, как сбежал Кудебаев, законопроект по выплатам детям из Нацфонда

Генпрокуратура допросит Ильина, Сулейменову, Уранхаева и Ахметова из-за пожара в Абайской области. Сменился аким Бородулихинского района Абайской области. Мажилис одобрил законопроект по выплатам детям из Нацфонда. Главные события 14 июня – в подборке Zakon.kz.

Пожар в Абайской области

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что на сегодня возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 3 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". Расследование поручено Генпрокуратуре.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

При этом действия должностных лиц, в том числе экс-главы МЧС Юрия Ильина, министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, акима Абайской области Нурлана Уранхаева и акима ВКО Даниала Ахметова, еще никак не квалифицированы.

Вопросов к акиму ВКО Даниалу Ахметову, который руководил территорией Абайской области до ее отделения девять лет, у следствия меньше всего, так как акимат не отвечает за резерват "Семей орманы".

Умиралиев заверил, что все причастные лица, не принявшие соответствующие меры, однозначно будут привлечены к ответственности. Однако сейчас основная задача – потушить пожар.

Срок расследования – два месяца.

Также замгенпрокурора Жандос Умиралиев объяснил, почему погибший тракторист Сергей Архипов не вошел в число жертв пожара в Абайской области. Он рассказал, что, по заключению экспертизы, смерть Архипова была связана с сердечной недостаточностью, а не с огнем.

А в сгоревшем лесу в Абайской области нашли живого лисенка – он спрятался от стихии в норке. Видео с хорошими новостями разместили в социальных сетях.

Экс-глава ДП Алматинской области бежал из Казахстана через подкоп

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев рассказал журналистам, как Серик Кудебаев пересек границу Казахстана - в Кегенском районе, через подкоп на границе путем поднятия металлического ограждения.

Также Умиралиев сообщил, что дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд.

Когда решится судьба Даниала Ахметова

15 июня 2023 года истекает срок полномочий акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Как следует из информации, размещенной на сайте маслихата ВКО, собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима ВКО состоится 16 июня 2023 года в 10:30 в Усть-Каменогорске.

Новый аким Бородулихинского района Абайской области

По согласованию с администрацией президента РК и депутатами маслихата Бородулихинского района распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом Бородулихинского района назначен Айдар Ибраев. До новой должности он являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.

Ранее акимом Бородулихинского района был Ахметкали Нургожин.

Законопроект по выплатам детям из Нацфонда

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда".

По словам депутата Унзилы Шапак, предусматривается, что эти средства пойдут на улучшение жилищных условий или приобретение жилья и получение образования. Она отметила, что по пункту с жильем - деньги можно использовать только на территории Казахстана, а вот образование можно будет получать и за рубежом.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты.

Отметим, средства можно будет использовать только после достижения 18 лет.

После достижения 18-летнего возраста средства на счете хранятся в течение 10 лет. В случае невостребованности со стороны гражданина в указанный период предлагается перечислить средства со счета на пенсионный счет этого человека.

Механизм планируют запустить уже в 2024 году.

Запрет на импорт российского авиатоплива

КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана.

Запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Другие подробности не приводятся.

ВИЧ у пациентов алматинской больницы

В Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом.

На основе выявленных фактов приказом УОЗ Алматы 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления и сотрудников городского центра СПИД.

Комиссия провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследовала доноров, медработников и контактных лиц. Все обследованные – с отрицательным результатом.

14 июня Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.

Министерство здравоохранения Казахстана также начало эпидрасследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы.

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