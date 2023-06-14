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О развитии ирригационных систем рассказал Султангазиев

О развитии ирригационных систем рассказал Султангазиев Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Реконструкция оросительных сетей – одна из важных составляющих развития экономического потенциала региона. Об этом сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев на прошедшем брифинге.

Из-за длительной эксплуатации оросительных сетей и гидротехнических сооружений без надлежащего и своевременного ремонта значительная часть пришла в негодность. Что касается тех, что используются, то с каждым сезоном увеличиваются потери воды при транспортировке, как следствие – растут площади неиспользуемых орошаемых земель.

"Для решения этой проблемы в области ведется работа по их реконструкции в 8 районах и Конаеве, что позволит уже в ближайшее время вернуть в оборот 54 тыс. га орошаемых земель. На разработку девяти проектов по реконструкции оросительных сетей из регионального бюджета выделено почти 2 млрд тенге, – отметил Марат Султангазиев. – Стоимость же строительно-монтажных работ по всем этим объектам составит 88 млрд тенге".

В прошлом году за счет средств республиканского бюджета началась реконструкция оросительных сетей Райымбекского и Кегенского районов, насосной станции №5 Конаева. Реализация этих трех проектов приведет к восстановлению 18 тыс. гектаров орошаемых земель.

В 2023 году из федерального бюджета выделено 3 млрд тенге на реконструкцию оросительных сетей Жамбылского, Илийского и Талгарского районов. Это позволит вернуть в сельхозиспользование 22 тыс. гектаров.

На фоне уменьшения водных ресурсов из-за природно-климатических условий и зависимости от притока трансграничных рек из сопредельных государств остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. Если в 2019 году по области капельное и дождевальное снабжение влагой внедрено на 13,7 тыс. га, то к 2022-му площадь применения этих технологий увеличилась до 20,2 тыс. В планах на этот год довести цифру до 21,6 тыс. га.


"Ежегодно за счет областного бюджета, – говорит Марат Елеусизович, – проводится капитальный ремонт аварийных водохозяйственных объектов. В текущем году 332,6 млн тенге выделено на капремонт магистрального канала в Уйгурском районе и 500 млн – магистрального канала "Казачий 1, 2, 3" в Райымбекском".

Большая работа ведется по ремонту водохранилищ, очистке дренажных каналов. Приобретается спецтехника (фронтальные погрузчики, самосвалы, манипулятор, бульдозер) для коммунальных предприятий водного хозяйства. В прошлом году были закуплены 6 экскаваторов на сумму 375 млн тенге.

Построят новые пруды в Уйгурском, Райымбекском и Жамбылском районах для накопления дополнительных поверхностных водных ресурсов. Сейчас для разработки технико-экономического обоснования из областного бюджета выделено 206 млн тенге.

В целях обеспечения поливной водой 14 тысяч га земель Балхашского района при малых попусках с Капшагайского водохранилища будет проведена корректировка ПСД строительства водоподпорного сооружения (плотина) из высокопрочных полимерных (габионные, тканевые) материалов на реке Или.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг по подаче поливной воды, содержания оросительных сетей, оперативного реагирования на аварийные ситуации создано ГКП "Алматыоблводхоз". Для приобретения спецтехники, ГСМ, ремонта объектов и содержания данного предприятия из областного бюджета выделено 897 млн тенге.

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Султангазиев Марат Алматинская область
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