Аким Алматинской области подробно рассказал о строительстве БАКАД

БАКАД имеет первостепенную важность для Алматинской области и в целом для экономики страны. Об этом 14 июня на брифинге, посвященном социально-экономическому развитию региона, заявил аким Марат Султангазиев.

По его словам, автодорога входит в международный транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай" и построена на пересечении нескольких международных коридоров.



Открытие скоростной автомагистрали даст возможность снизить транспортную нагрузку в Алматы и пригородной зоне, обеспечит прохождение транзитного автотранспорта за пределами плотной застройки, сократит уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, увеличит эксплуатационную скорость и безопасность движения транспортных средств.

"Строительство новых радиальных автодорог – магистральных улиц Абая, Рыскулова, Саина, Тлендиева, Северного полукольца и Акан Серы – стоимостью 42,4 млрд тенге является важным проектом для развития транспортной системы не только Алматы, но и Алматинской области, – отметил Марат Султангазиев. – Сейчас здесь ведутся земляные работы, строительство искусственных сооружений, а также укладка асфальтового покрытия".

Если более детально, то сегодня на улице Саина на 40 процентов построен путепровод, уложено 5,6 км асфальтобетонного покрытия с примыканием к БАКАДу. На улице Тлендиева на начальном этапе – земляные работы, а вот искусственные сооружения выполнены на 70%. По улице Рыскулова путепровод через БАКАД готов на 70%, сделана треть земляных работ.

На Северном полукольце примерно такая же готовность путепровода, уложено 2,5 км асфальтобетонного покрытия. На улице Абая монтаж моста через реку Аксай практически завершен, 80-процентная готовность путепровода, на четверть выполнены земляные работы.

В феврале этого года по участку на улице Акан Серы получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД. Общая стоимость проекта составила 18,2 млрд тенге. На строительно-монтажные работы будет направлена бюджетная заявка в республиканский бюджет 2024 года.