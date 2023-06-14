В Актау 16-летнего подростка чуть не убило футбольными воротами

Фото: pixabay

В Актау во время игры в футбол на 16-летнего вратаря упали незакрепленные металлические ворота. Ребята играли во дворе одного из микрорайонов. Подростка госпитализировали, он находится в коме, сообщает Zakon.kz.

Врачи областной детской больницы пока никаких прогнозов не дают.

"Состояние ребенка – крайне тяжелое. Он находится в коме, на аппарате ИВЛ", – сообщили в медучреждении. Сейчас для подростка просят срочно сдать кровь. Материал по теме В Караганде на ребенка упали футбольные ворота Похожий случай произошел в мае 2023 года на стадионе металлургов Темиртау. 12-летний ребенок был госпитализирован с травмой головы. Инцидент засняли на видео и распространили в соцсетях и мессенджерах города. Происшествие вызвало волну возмущений в Сети. Жители припомнили схожие случаи и указали на ряд районов, где также есть недоработки застройщиков.

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