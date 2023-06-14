Султангазиев заявил, что арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки объекта не связаны

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге СЦК 14 июня заявил, что не стал бы связывать арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки базара со стороны контролирующих органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались характером проверок, начавшихся после ареста заместителя директора рынка "Алтын Орда" в Алматы. В частности, журналист спросила, являются ли эти проверки "переделом территории" либо речь идет о каких-то других целях.

Аким региона отметил, что не стал бы связывать арест одного из руководителей торгового объекта с действиями контролирующих органов.

"В целом, что касается проверок контролирующих органов, они планируются и проходят некоторый отбор, плюс регистрацию. То есть сегодня там какой-то случай произошел, и на следующий день связывать эти два события нет смысла. Да, не связано. Что касается задержания, то правоохранительными органами задержан. Идет следствие". Марат Султангазиев

По его словам, на рынке Генеральная прокуратура уже находила нарушения.



"Касательно ситуации на рынке, здесь проверка покажет. Была проверка в прошлом году. Ряд нарушений были выявлены под эгидой Генеральной прокураторы. Проводилось на уровне правительства совещание, потому что на рынке "Алтын Орда" большой удельный вес товаров и формируются цены не только на Алматы, но и на Казахстан. В связи с этим была начата проверка: там налоговые органы, антимонопольные, миграционная полиция и все контролирующие органы находятся". Марат Султангазиев

При этом он напомнил, что задача стоит не только проверять, но и переформатировать работу базара.

"Там более того есть поручение не только проверить, но в то же время стационарные пункты образовать из всех представителей этих госорганов, они будут работать стационарно". Марат Султангазиев

10 июня 2023 года на еженедельном совещании в правительстве чиновники рассмотрели ценовую ситуацию в Казахстане и на рынке "Алтын Орда". Теперь на рынке круглосуточно дежурит мобильная группа.