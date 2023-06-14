Запретить банкам второго уровня выдавать ИИН иностранцам требует мажилисмен

Депутат Мажилиса Мурат Абенов на пленарном заседании палаты 14 июня потребовал отменить возможность получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцами через банки второго уровня, не обращаясь в ЦОНы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Абенов сообщил, что в ряде казахстанских СМИ, а также в соцсетях появилась информация о том, что в целях снижения нагрузки на центры обслуживания населения было принято решение об оказании государственной услуги по получению индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранным гражданам через банки второго уровня.

"Фактически ИИН может получить гражданин любого иностранного государства, не обращаясь в ЦОН. Казахстанцы проявляют обеспокоенность за экономическую и национальную безопасность страны, за достоверность предоставления ИИН лицам, не имеющим права на получение, в том числе и нерезидентам нашей страны без их личного присутствия", – сказал он.

Между тем, по словам мажилисмена, нерезиденту, обладающему ИИН, открываются широкие возможности создавать казахстанские компании, вести официально бизнес, вступать в доверительные отношения с физическими и юридическими лицами. Так как граждане Казахстана, узнав, что иностранец обладает казахстанским ИИН, уверены, что перед выдачей индивидуального номера его данные проверили уполномоченные органы, что гражданин другой страны физически находится на территории Казахстана.

"Эта ситуация напрямую затрагивает государственную и экономическую безопасность страны, так как способствует формированию благоприятной среды для теневой экономики, распространения мошенничества, создает риски обхода международных санкций", – заявил Мурат Абенов.

В этой связи он предложил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отменить разрешение на выдачу ИИН банкам второго уровня, а также принять соответствующие меры по недопущению в будущем аналогичных ситуаций.

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