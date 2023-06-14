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Наркоторговца в Алматы приговорили к трем годам лишения свободы

Наркоторговца приговорили к трем годам в Алматы Фото: freepik
В Алматы вынесли приговор мужчине, у которого в январе 2023 года изъяли крупную партию наркотиков и оружия, сообщает Zakon.kz.

Районным судом №2 Бостандыкского района гражданин Р. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 287 УК РК, ч. 4 ст. 296 УК РК. Его приговорили к трем годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


Об изъятии из незаконного оборота крупной партии наркотиков и оружия стало известно в январе 2023 года. Тогда в квартире 52-летнего гражданина Р. оперативники Управления по противодействию наркопреступности, кроме наркотических веществ, обнаружили и спецсредства, предназначенные для скрытой съемки и прослушки, а также травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и шесть различных ножей. По факту наркопреступления и хранения оружия было зарегистрировано досудебное расследование.

Динара Халдарова
Алматы
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