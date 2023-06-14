Неуправляемый монстр: о ситуации с пожаром в резервате "Семей орманы"

На телеканале Jibek Joly в программе "Фокус внимания" эксперты обсудили причины и масштабы лесных пожаров в Абайской области. Специалисты пришли к выводу, что ситуация в стране в лесном хозяйстве удручающая и ее срочно нужно менять, сообщает Zakon.kz.

На просьбу ведущего дать возможную оценку происходящему с технической точки зрения ветеран лесной службы Юзан Таирбергенов, который проработал в лесном хозяйстве около двадцати лет, ответил, что произошедшая трагедия усугубилась из-за несоблюдения инструкции пожаротушения леса и плохой коммуникации ведомств.

"По инструкции могу сказать одно: если пожар превышает более 25 га (раньше была норма 50 га), тогда лесники обязаны сообщить о происшествии в МЧС. В этом взаимодействии их руководство принимает решение взять тушение пожара на себя. В этой ситуации должны провести служебное расследование. Но уже по опубликованной в СМИ официальной информации понятно, что каналы коммуникации были слабыми. Как такое могло случиться, что площадь пожара в какой-то миг прыгнула с 3 га до 100 га?" – задается вопросом спикер.

Даже следуя инструкции, как задается вопросом специалист, как могло так случиться с коммуникацией, что у людей, находящихся на месте пожара, не было даже работающих радиостанций? По его мнению, именно поэтому они не могли вовремя сообщить о реальных масштабах возгорания.

"Выходит так, что люди, находясь в очаге пожара в процессе тушения, не могли сообщить срочным образом точную информацию о гектарах, о точных очагах возгорания. Как туда на помощь приехали бы люди? А когда о пожаре сообщили, он уже разросся до огромных масштабов". Юзан Таирбергенов

Во время программы обсудили и внушительные размеры территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", где до сих пор тушат лесной массив. Ветеран лесной службы сообщил, что изначально резерват был создан искусственно.

"650 тыс. га – это неуправляемый монстр. Он создан на базе 11 или 13 лесхозов. Когда лесные хозяйства были в своем первоначальном виде, их десятилетиями изучали ученые, создавая оптимальные рекомендации для управления первоначальными площадями. Когда его площадь еще не успела разрастись, существовали приемлемые планы тушения пожара. А когда резерват достиг 650 тыс. га, то управляемость им потерялась". Юзан Таирбергенов

Известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отложил рабочую поездку во Вьетнам из-за пожара в Абайской области и прибыл в регион, чтобы лично оценить ситуацию и встретиться с семьями погибших лесников. В результате трагедии погибли 14 человек, позже в 50 км от места тушения пожара было найдено тело тракториста. Ранее родственники сообщили, что мужчина выехал тушить лесной пожар и связь с ним была потеряна.

Президент на заседании оперативного штаба в Абайской области отметил, что в первые дни пожара была допущена "профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей".

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов дал политическую оценку трагедии и предположил, кто мог быть виновен в произошедших событиях.

"Когда президент встречался с семьями погибших сотрудников лесничества, ему открыто рассказали о всех существующих проблемах: коррупции и замыливании глаз или двойных стандартах. Если асфальт был положен перед приездом главы государства и батареек нет в рациях во время пожара – на какой уровень подготовки все это указывает? Каменный век! Если погибли люди, это уголовное дело, и расследование по нему должно идти очень строгое. Кто виноват – следствие разберется", – заметил депутат.

Марат Башимов подчеркнул, что многие обвиняют акима Абайской области Нурлана Уранхаева, который назначен несколько месяцев назад. Но ведь область создана недавно, ранее она входила в состав в ВКО, акимом ее был Даниал Ахметов. Поэтому все проблемы сваливать на Уранхаева неправильно, добавил депутат Мажилиса.

"Эту ответственность должен нести и Даниал Ахметов как аким. Ведь правильно? Он отвечал за всю область, ее состояние, и за то, что связано с охраной лесного хозяйства", - подчеркнул депутат.

Здесь есть и другая проблема – контрабанда древесины в соседние страны.

"Знаю случаи, когда поджигают леса. Кора деревьев сгорает, а оставшаяся внутренняя часть ствола дерева после пожара очень крепкая, или как ее называют, тепловая древесина, продается в Китай. Годами со времен независимости на эти нелегальные доходы они (власти региона. – Прим. ред.) жили. Социальные проблемы не решались, а создавались криминальные группы, и устроили целый бизнес на поджогах. Если есть эти основания, следствие должно проверить и эту версию". Марат Башимов

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Депутат подчеркнул, что еще после прошлогоднего пожара в Костанайской области нужно было акиматам извлечь уроки. Лето только начинается, впереди 3-4 месяца, и неизвестно, что дальше будет с лесами.

"Поэтому тут однозначно стоит жесткий вопрос по охране национальных парков. Во что они превратились? Куда не плюнь – коррупция, незаконная вырубка деревьев, тотальные застройки. До какой степени мы докатились. Здесь необходимо возбуждать уголовные дела правоохранительным органам. Касается оно министерства – нужно возбуждать. Антикоррупционной службе здесь не надо никого жалеть. Погибли 14 человек. Люди задохнулись просто! Это не их работа была, вот почему обидно. Это работа ЧС! А лесники – это охрана лесов от браконьеров. А их руководство погнало туда, где они погибли", – сказал Марат Башимов.

В свою очередь к беседе подключился международный эксперт по экологической, водной политике и устойчивому развитию в Центральной Азии и СНГ Булат Есекин. Он рассказал, что последний доклад говорит о том, что если человечество прогнозировало проявление негативных последствий из-за изменения климата к 2050-2100 году, то происходить это начнет уже в следующем году: прогнозируется, что 2024 год будет назван самым жарким в истории всех наблюдений за погодой.

"Для Казахстана, так как он наиболее уязвим из всех стран к изменению климата, это грозит тем, что у нас очень сильно обострятся проблемы водной безопасности, продовольственной, и, конечно, будет наблюдаться засуха. Все это отразится, в том числе, и на ситуации с пожарами в стране. Леса начинают гореть по всему миру. Мы своим хозяйствованием и природопользованием – освоением земель, их распашкой, изменением русел рек, а также загрязнением окружающей среды – тем самым нарушили уже семь из девяти глобальных природных циклов, которые поддерживают жизнь на земле. Оттого все эти изменения проявляются по-разному по всей планете: в Италии засуха, где-то – мощнейшее наводнение. Нарушены водные циклы на всей земле. Это отражается и на климате Казахстана, и нам нужно в большей степени на это реагировать". Булат Есекин

Эксперт-эколог подчеркнул, что стране одной стратегии, планов по адаптации, или кодекса, который требует от акиматов готовиться к изменениям климата, уже явно недостаточно. Также он выразил мнение о лесном фонде Казахстана и его защите.

"Традиционно считается, что в Казахстане мало лесов – 4%. На самом деле по абсолютным площадям республика занимает третье место среди стран Европы и Центральной Азии после России и Турции. То есть мы довольно значимая страна для глобальной устойчивости. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая делала оценку, стоимость леса не должна измеряться стоимостью древесины, ценой туризма, ягод и грибов, его главная ценность – в поддержке климатической и экологической устойчивости". Булат Есекин

По его мнению, леса выполняют очень важную роль в поддержании жизни на планете, выступая как "биотический насос".

"Есть у ученых такое выражение "Нет леса – нет дождя". Поэтому значение лесов уже носит не хозяйственный характер, а экологический. Поэтому их необходимо взять под очень сильную защиту. То, что в 2000 годах мы передали лесной фонд акиматам, ведь более 70% лесов под их ведением, это неправильно. Мы небольшая страна, у нас ресурсов немного. И нам нужен очень жесткий контроль и управление за лесами". Булат Есекин

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Также необходима система раннего обнаружения и мониторинга для предупреждения пожаров. Они работают во всем мире. Вместе с тем нет лесной государственной программы, она является частью разных отраслевых программ. Стоимость леса по оценкам углеродного финансирования превышает стоимость сельскохозяйственного финансирования.

"Считаю, что нужно приглашать международных посредников, если не имеем собственного потенциала, которые найдут финансирование, превышающее в разы всю лесную программу, включая борьбу с пожарами, питомники, систему мониторинга, обучение наших специалистов и так далее. У нас большое богатство, и мы не можем им правильно распорядиться только потому, что у нас очень слабое управление". Булат Есекин

Нужно отметить, что необходимо инвестировать в увеличение мощности по борьбе с пожарами и по превенции пожаров. И один из этих путей – это вывести леса из подчинения местных властей и передать их в подчинение какой-то национальной компании или центрального органа, пришли к выводу спикеры.

Предложения эксперта-эколога поддержали и другие спикеры.

В Казахстане должна быть оптимальная структура, когда сигнал об опасности доходил бы максимально быстро, убеждены специалисты. Ветеран лесной службы Юзан Таирбергенов рассказал о германском опыте, где тушением лесных пожаров занимаются спасатели и военные, а лесники только информируют их о произошедших возгораниях, предложив перенимать такую систему.

"Передать все лесопожарные станции, которые есть в лесхозах, в ведомство МЧС. Пусть сидят на точках, руководят, и с 0,1 га тушат пожары. Лесники должны совершать обход, а если обнаружили очаги возгорания – сообщать в МЧС. При этом их нужно оснастить достойной радиосвязью, а также спецоборудованием, они должны размещаться на вышках и осуществлять круглосуточное наблюдение с помощью телевизоров и быть способными на расстоянии 30 км обнаружить опасный очаг". Юзан Таирбергенов

Анализируя динамику эволюции системы борьбы с пожарами в лесной сфере Казахстана с советского времени, специалист лесной службы заметил, что раньше кадровое наполнение было лучше за счет хорошей подготовки и постоянного повышения квалификации лесных специалистов.

"Мало окончить институт. Должно присутствовать постоянное повышение квалификации из года в год. Раньше был специальный институт повышения квалификации, где на пять лет вперед был расписан график и очередность специалистов на профессиональную переподготовку работников лесхоза. А сейчас этого нет совсем. А если взять профессиональный опыт директоров и руководителей лесхоза, это же все бывшие военные, сотрудники МВД и финпола. Ни одного лесника нет!" Юзан Таирбергенов

Кроме того, по его словам, нет следования инструкциям и алгоритмам.

"Чтобы соблюдать инструкции и алгоритмы, человек должен быть специалистом. Прежде всего, чтобы понимать терминологию. Есть специальные генеральные планы противопожарного устройства лесов в каждом лесхозе и организации. Документ расписан на 10 лет. Если по нему 100% все исполнять, не будет таких пожаров. У нас этого не делается. Потому что у нас нет денег, техники и специалистов", – сообщил Юзан Таирбергенов.

Его точку зрения поддержал депутат Марат Башимов, добавив, что раньше в Семее не было такого воздуха и ветра с песком, из-за которого у жителей дерет горло. А сейчас в Семее, можно сказать, экологическая катастрофа.

"Семею со времени независимости перестали уделять внимание. Уже песок дошел до Семея. Семипалатинск был защищен лесным поясом, который останавливал все это. При Токаеве стали выделять бюджет для города". Марат Башимов

Международный эксперт по экологической, водной политике Булат Есекин оценил экологическую стратегию Казахстана, которую разрабатывало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК и правительство на среднесрочную перспективу.

"Хочу сказать, что у нас Экологической стратегии нет вообще. Единственный документ, который более или менее в стране работает, охватывая какие-то цели, – это Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан, которая была недавно утверждена до 2060 года. Но, несмотря на весь труд, вложенный международными организациями и Минэкономики РК, стратегию "выхолостили" и все мероприятия отодвинули за 2030-2040 годы. То есть передали ответственность за все реальные действия по сокращению загрязнений в таких городах, как Алматы, Астана, по экономии воды, когда мы на одном из последних мест во всем мире, по энергосбережению все перенесено на будущее, новому поколению". Булат Есекин

Эколог предположил, что произошло это под давлением нынешнего бизнеса, не захотели вносить в документ меры об изменениях в экологическом направлении в республике.

"Если текущая ситуация с экологией будет продолжаться до 2030 года, когда Казахстан и так находится на последних местах в мире по всем показателям, у нас пойдет речь не о каких-то экономических аспектах, а о выживании. К тому времени страна превратится в пустыню. Поэтому необходимо срочно менять экологическую политику, усиливать ее и ставить на высший уровень, обязательный для всех". Булат Есекин

Булат Есекин сказал и о том, что все структуры в Казахстане, такие как экспертиза и госконтроль, совершенно беспомощные и бесполезные.

"Я работал в этих ведомствах, поэтому могу сказать точно, что эти ведомства не влияют на ситуацию в стране. То есть это формальные процедуры, связанные с госэкспертизой и госконтролем. Предприятия только наращивают изъятие ресурсов и увеличение загрязнения окружающей среды", – заключил эксперт-эколог.

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса. 14 июня пожар по-прежнему продолжают тушить.