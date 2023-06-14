Уральских полицейских осудили за взятки

Полицейских в Уральске приговорили к миллионным штрафам, но свободы не лишили, сообщает Zakon.kz.

Гражданин, занимавшийся распространением наркотиков, проходил свидетелем по делу полицейского чиновника. В ходе судебного процесса он указал на двух сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом, которым, с его слов, ежемесячно платил за беспрепятственное ведение бизнеса. Позже их допросили. Они также подозревались во взяточничестве.

Сегодня, 14 июня, в Уральском городском суде экс-полицейским огласили приговор. Прокурор на прениях просила лишить их свободы на 7 лет, но судья приговорила подсудимых к миллионным штрафам.

Ранее полицейского начальника Уральска заподозрили в получении взятки в размере 110 тысяч тенге.

Обвинение утверждало, что деньги он взял за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном, ввезенным с территории РФ, с превышением допустимой нагрузки.



Также полицейский обещал оказывать дальнейшее общее покровительство.

В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы.