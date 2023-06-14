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Уральских полицейских осудили за взятки

Деньги Фото: Zakon.kz
Полицейских в Уральске приговорили к миллионным штрафам, но свободы не лишили, сообщает Zakon.kz.

Гражданин, занимавшийся распространением наркотиков, проходил свидетелем по делу полицейского чиновника. В ходе судебного процесса он указал на двух сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом, которым, с его слов, ежемесячно платил за беспрепятственное ведение бизнеса. Позже их допросили. Они также подозревались во взяточничестве. 

Сегодня, 14 июня, в Уральском городском суде экс-полицейским огласили приговор. Прокурор на прениях просила лишить их свободы на 7 лет, но судья приговорила подсудимых к миллионным штрафам. 

Ранее полицейского начальника Уральска заподозрили в получении взятки в размере 110 тысяч тенге. 

Обвинение утверждало, что деньги он взял за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном, ввезенным с территории РФ, с превышением допустимой нагрузки. 

Также полицейский обещал оказывать дальнейшее общее покровительство.

В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы. 

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Ирина Мишура
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