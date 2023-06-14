Казахстан и Святой Престол ратифицировали соглашение о взаимоотношениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Документ регулирует вопросы выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане членам Католической церкви из-за рубежа, назначенным на служение на длительный срок в какой-либо из субъектов Католической церкви.



Депутаты Мажилиса ратифицировали дополнительное соглашение к Соглашению на пленарном заседании 10 мая.

Как следует из заключения профильного комитета Мажилиса, данное соглашение предусматривает замену требований по подтверждению платежеспособности и места проживания на письменное обязательство компетентного органа Католической церкви.

Ранее президент подписал закон о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС.