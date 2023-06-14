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В Таразе эвакуировали посетителей ТЦ после сообщения об угрозе взрыва

В Таразе эвакуировали ТЦ после сообщения об угрозе взрыва Фото: Zakon.kz
В связи с поступившей угрозой взрыва в Таразе эвакуировали посетителей из торгового центра, сообщает Zakon.kz.

На электронную почту торгового центра "Март" поступило сообщение следующего содержания: "Вечером в 21:00 часов произойдет взрыв здания", говорится в сообщении пресс-службы ДП города.

Информация об этом поступила в Центр оперативного управления УП города Тараза 14 июня текущего года.

К месту вызова оперативно прибыл личный состав Департамента полиции, саперы и кинологи, службы экстренной и скорой помощи.

Сотрудники и посетители торгового центра "Март" были полностью эвакуированы в безопасное место.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Ранее стало известно, что школьника из ЗКО осудили за "минирование" вузов и судов.

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