Роль Единого оператора в обеспечении лечения и оздоровления в клиниках и санаториях Медицинского центра УДП РК

Наш сегодняшний собеседник заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан Людмила Бюрабекова. Она ответила на вопросы корреспондента Zakon.kz.

- Людмила Витальевна, расскажите нам о роли и услугах Единого оператора в организации лечения и оздоровления в клиниках и санаториях Медицинского центра УДП РК. Какие услуги предоставляет Единый оператор?

- В начале текущего года нами утверждена новая Концепция развития Медицинского центра УДП РК на 2023 год и одним из ключевых проектов в реализации данной Концепции является создание Единого оператора "ОqJetpes".

Наша цель – это единый подход по внедрению и улучшению сервисной модели оказываемых услуг медицинскими организациями системы Медицинского центра УДП РК на всех этапах обслуживания клиентов.

- Какие именно организации-партнеры представлены Единым оператором "ОqJetpes" в системе Медицинского центра УДП РК?

- В перечень будут входить такие организации МЦ, как:

Больница МЦ УДП РК в г. Астана

Центральная клиническая больница в г. Алматы ("Совминка")

Санаторий "Ок-Жетпес" в Щучинско-Боровской курортной зоне

Санаторий "Казахстан", Российская Федерация, г.Ессентуки

Санаторий "Алматы Resort"

Следует отметить, что интерес иностранных медицинских туристов к организациям в системе Медицинского центра УДП РК, связан с наличием международного сертификата качества медицинских услуг JCI (США) у наших больниц, который подтверждается каждые три года. Также, в 2019 году санаторий АО "ЛОК "Ок-Жетпес" в поселке Боровое прошел сертификацию по системе "EuroSpa", в ближайшее время планируется проведение сертификации "EuroSpa" и в санатории Алматы Resort.





Фото: УДП РК





- Можете ли вы более подробно рассказать об услугах, которые предлагает Единый оператор?

- Единый оператор предоставляет несколько ключевых услуг для медицинских клиентов.

Во-первых, оперативную связь и консультативную помощь для медицинских клиентов в режиме 24/7. К примеру, координаторы Единого оператора могут записать на Check-Up обследование, подберут удобные даты для лечения в больницах, реабилитации и отдыха в сети санаториев АО "ЛОК "Ок-Жетпес", обеспечат консультативную помощь совместно с ведущими медицинскими специалистами Больницы Медицинского центра в г. Астана и Центральной клинической больницы в г. Алматы.

Во-вторых, наши координаторы могут предоставить дополнительные сервис-услуги для граждан Казахстана, экспатов и иностранных граждан, такие как - обеспечение трансфера до наших объектов, подготовка виз, поиск выгодных авиа- и ж/д билетов, переводческие услуги, экскурсионные туры и многое другое.

- Перспективы развития Единого оператора "ОqJetpes"?

- В настоящее время Медицинским центром УДП РК в рамках сотрудничества с регионами Республики Казахстан проводятся выездные мероприятия "Дни Медицинского центра УДП РК". На сегодняшний день мы посетили уже пять регионов страны - Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую и Атыраускую области, а также г. Шымкент.

Единый оператор ведет работу по привлечению медицинских клиентов со всех регионов страны в наши лечебные и оздоровительные учреждения. Проводятся работы по предложению медицинского обслуживания для крупных национальных компаний в клиниках и санаториях Медицинского центра УДП РК. Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве с туристическими агентствами из Китая, Турции, Индии и Кыргызстана, а также с отечественными туристическими компаниями в сфере медицинского туризма.

В перспективе до 2025 года мы надеемся, что с расширением медицинских и оздоровительных услуг и инфраструктуры наших медицинских организаций "Единый оператор "ОqJetpes" станет одним из ведущих координаторов медицинского туризма для разных регионов Казахстана и зарубежных стран.





Фото: УДП РК





Резюме:

Уважаемые читатели! По вопросам медицинского лечения и санаторно-курортного обслуживания в системе Медицинского центра УДП РК вы можете обратиться в Call center Единого оператора "ОqJetpes" по номерам телефонов: +7 (7172) 74-95-15 и +7 700 074 95 15, на электронную почту: medtourbron@okzhetpes-esk.kz, либо на сайт санатория "Ок-Жетпес".