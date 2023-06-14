Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Киев отрицает атаку на "Северные потоки", США выделили новый пакет военной помощи

Ситуация в Украине 14 июня Фото: Instagram/secblinken
Президент Украины Владимир Зеленский создает трибунал, чтобы судить российское военно-политическое руководство, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной, сообщает Zakon.kz.
  • США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $325 млн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;
  • Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу нужно прекратить поставлять вооружения Украине, - заявил президент России Владимир Путин;
  • Также Путин отметил, что Россия думает над выходом из "Зерновой сделки";
  • Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию в Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев;
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что менять статус СВО не планируется, она продолжается.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала, который будет судить российское военно-политическое руководство за агрессию против Украины, -такое сообщение опубликовал офис президента страны;
  • Украина отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ;
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие, полученное от России, будет рассредоточено по Беларуси, охранять его будут российские солдаты;
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной. Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО, заявил он;
  • Также Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО обсудят подготовку украинских летчиков, так как это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16;
  • Генсек НАТО подтвердил потери западной техники в Украине, заявив, что они были предсказуемы, альянс ждет доклада от министра обороны Украины на министерской встрече 15 июня;
  • Центр подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 планируется открыть в одной из стран Восточной Европы, сделало заявление минобороны Нидерландов;
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил с "танком без пушки" обещание создать Совет НАТО-Украина без предоставления Киеву ускоренного пути вступления в альянс. Об этом министр написал в Twitter.
  • Конфликт в Украине не закончится в ближайшее время - уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Читайте также

Мощный взрыв раздался на медном заводе в Ташкенте

Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Число браков в Китае упало до рекордно низкого уровня, несмотря на усилия властей

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Энтони Блинкен НАТО Зеленский Владимир Лукашенко Александр Песков Дмитрий Путин Владимир Столтенберг Йенс США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления