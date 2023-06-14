Ситуация в Украине: Киев отрицает атаку на "Северные потоки", США выделили новый пакет военной помощи

Фото: Instagram/secblinken

Президент Украины Владимир Зеленский создает трибунал, чтобы судить российское военно-политическое руководство, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной, сообщает Zakon.kz.

США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $325 млн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;

Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу нужно прекратить поставлять вооружения Украине, - заявил президент России Владимир Путин;

Также Путин отметил, что Россия думает над выходом из "Зерновой сделки";

Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию в Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что менять статус СВО не планируется, она продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала, который будет судить российское военно-политическое руководство за агрессию против Украины, -такое сообщение опубликовал офис президента страны;

Украина отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ;

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие, полученное от России, будет рассредоточено по Беларуси, охранять его будут российские солдаты;

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной. Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО, заявил он;

Также Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО обсудят подготовку украинских летчиков, так как это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16;

Генсек НАТО подтвердил потери западной техники в Украине, заявив, что они были предсказуемы, альянс ждет доклада от министра обороны Украины на министерской встрече 15 июня;

Центр подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 планируется открыть в одной из стран Восточной Европы, сделало заявление минобороны Нидерландов;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил с "танком без пушки" обещание создать Совет НАТО-Украина без предоставления Киеву ускоренного пути вступления в альянс. Об этом министр написал в Twitter.

Конфликт в Украине не закончится в ближайшее время - уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Читайте также Мощный взрыв раздался на медном заводе в Ташкенте Египет подал заявку на вступление в БРИКС Число браков в Китае упало до рекордно низкого уровня, несмотря на усилия властей

Следите за новостями zakon.kz в: