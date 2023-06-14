За отсутствие воды в мкр. Ремизовка и ЖК "Сакура" ответственен ТОО "Орхан"

Судебные разбирательства в отношении ТОО "Орхан", недобросовестно оказывающего коммунальные услуги для жителей нескольких микрорайонов, идут на протяжении года, сообщает Zakon.kz.

Напомним, перебои с водой в мкр. Ремизовка длятся уже больше 10 лет. Эту проблему вновь актуализировали с приходом нового акима. Ерболат Досаев инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО "Орхан". Организация получила штраф в размере 120 млн тенге, разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города продолжаются.

Судебный процесс по делу некачественного оказания услуг ТОО "Орхан" длится больше года. Наказать недобросовестного подрядчика мешают формальности. Пользуясь правом, прописанным в п. 6 ст. 11 закона о естественных монополиях, компания постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом организация избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.

Проблемы некачественного оказания коммунальных услуг жителям элитных ЖК в Бостандыкском районе решают городские власти, в то время как оплату за подключение и эксплуатацию инженерных сетей в полном объеме получает ТОО "Орхан". Стоимость их услуг значительно выше рынка. Тариф на водоснабжение больше, чем у городского канала на 75%, услуги канализации обходятся в 2 раза дороже. Несмотря на то, что недовольство обслуживанием коммуникаций со стороны потребителей растет, "Орхан" продолжает предлагать строительным компаниям технические условия для проектирования инженерных сетей. При этом более 3 тысяч жителей Бостандыкского района не первый год сталкиваются с проблемами по обеспечению водой. Так, в период с 6 по 9 июня 2023 года, когда дневная температура превышала +30 градусов, жильцов ЖК "Сакура" в мкр. Ремизовка трижды отключали от водоснабжения из-за недостаточной мощности насосов и их поломки. Оказывать помощь в пик жары ТОО "Орхан" не спешил. Водоснабжения не было длительное время, подвоз питьевой воды организовал районный акимат при содействии Алматы су.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Согласно законодательству о естественных монополиях, организация – в данном случае ТОО "Орхан" – обязана поддерживать инженерные сети в рабочем состоянии и обеспечивать население бесперебойными коммунальными услугами. Этим требованием закона "Орхан" пренебрегает. От недобросовестного поставщика – такой организация признана по решению суда – зависят несколько микрорайонов, в их числе Ерменсай, Аскартау, Актобе, с.ш. №183, с/т. Ремизовка, с/т. Курортное, с/т. Дружба. Сейчас на балансе у ТОО "Орхан" 45 км сетей водоснабжения, 25 км сетей канализации, а также 4 трансформаторные подстанции, от которых отходят воздушные электрические линии 6,7 км. В эксплуатации все коммуникации вызывают массу нареканий со стороны населения. Соседние микрорайоны, обслуживанием инженерных сетей в которых занимается город, не испытывают подобных проблем с водоснабжением, канализацией и электричеством. При этом за коммунальные услуги потребители платят по рыночному тарифу.

На встречах акима Алматы с жителями Бостандыкского района регулярно звучат вопросы о возможностях городских властей повлиять на ситуацию. В апреле текущего года Ерболат Досаев сообщил, что для повышения качества оказания коммунальных услуг жителям Бостандыкского района запланирована реконструкция 25 км инженерных сетей, в том числе более 6 км водопроводных, 0,9 км теплотрассы, ремонт 16,5 км высоковольтных электрических кабельных линий, 1,5 км подземного газопровода среднего давления. Также в июне на присоединенных территориях начнется реконструкция 47,2 км электрических сетей. Аким отметил, что работы планируют завершить в апреле 2024 года.