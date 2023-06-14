Мотоциклист насмерть сбил ребенка в Жетысу

Одиннадцатилетняя девочка погибла, попав под колеса спортивного мотоцикла в поселке Ешкиолмес в Ескельдинском районе, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 июня. Госпитализированный ребенок скончался, не приходя в сознание в реанимации районной больницы, передает пресс-служба МВД РК.

В ДТП также серьезно пострадал 38-летний мотоциклист. По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.





Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области





Ранее стало известно, что пьяный водитель Toyota устроил ДТП c перевертышем в Астане.