Мощный взрыв раздался на медном заводе в Ташкенте

Один человек погиб и еще 16 получили ранения в Ташкенте в результате взрыва газовоздушной смеси в цехе по производству медных труб, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла около 09:50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В результате происшествия пострадало 17 граждан, из них 1 гражданин скончался на месте, 16 граждан были направлены в Республиканский научно-исследовательский центр скорой медицинской помощи, 7 граждан выписаны из стационара в связи с удовлетворительным состоянием", - говорится в сообщении .

Отмечается также, что в результате пожара обрушилась конструкция кровли здания. Огонь уничтожил 50 кв. м внутренней части помещения.В настоящее время предпринимаются усилия по ликвидации последствий произошедшего.

Утром 10 июня в столице Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет.

