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Казахстанцы подали почти 250 тысяч заявок на прием в первый класс

Казахстанцы подали почти 250 тысяч заявок на прием в первый класс Фото: Zakon.kz
За два месяца в Казахстане около 250 тысяч заявлений поступило на прием в первый класс. Прием документов стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. Об этом 15 июня 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства просвещения.

По информации Комитета среднего образования Министерства образования, уже поступило 249 737 заявлений. Из них около 70% детей выбрали обучение на государственном языке.

"Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1%), Мангистауской (93,2%), Улытауской (82,5%), Туркестанской (80,6%) и Жамбылской (79,4%) областях".Заместитель председателя комитета Жомарт Карамбаев

Также сказано, что высокие показатели заявок наблюдаются в:

  • Кызылординской (92%),
  • Улытауской (83,7%),
  • Восточно-Казахстанской (78%),
  • Мангистауской (87,1%),
  • Туркестанской (79,8%) областях.

Как отмечено в сообщении, услуга автоматизирована, прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.

Также прилагаются документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и две фотографии размером 3х4.

По предварительным оценкам, ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.

2 июня 2023 года сообщалось, что тысячи учебных заведений Казахстана признаны опасными. Как показали проверки учреждений, в них отсутствуют огнетушители и тревожные кнопки. 

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Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
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