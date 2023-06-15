Футболисты Хорватии впервые вышли в финал Лиги наций
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Данный полуфинальный поединок проходил в Роттердаме (Нидерланды), где хозяева поля уступили Хорватии – 2:4 в 1/2 финала Лиги наций.
Победу хорватам на 116-ой минуте овертайма принес их лидер и капитан Лука Модрич. Он же, по мнению группы технических наблюдателей УЕФА, признан лучшим игроком данного полуфинала. В активе игрока мадридского "Реала" гол и результативный пас в этой игре.
"Фантастическая игра, он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен".Заявление УЕФА
Теперь хорватская дружина ждет результата другого полуфинала, в котором 15 июня встречаются сборные Италии и Испании.
Финал Лиги наций УЕФА состоится 18 июня в Роттердаме.