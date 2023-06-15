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Футболисты Хорватии впервые вышли в финал Лиги наций

Футбол Финал Лиги Нации Фото: Instagram/hns_cff
Сборная Хорватии по футболу первый раз в своей истории пробилась в финал Лиги наций УЕФА. Подопечные Златко Далича переиграли в полуфинале команду Нидерландов – 4:2, в дополнительное время матча, сообщает Zakon.kz.

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Данный полуфинальный поединок проходил в Роттердаме (Нидерланды), где хозяева поля уступили Хорватии – 2:4 в 1/2 финала Лиги наций. 


Победу хорватам на 116-ой минуте овертайма принес их лидер и капитан Лука Модрич. Он же, по мнению группы технических наблюдателей УЕФА, признан лучшим игроком данного полуфинала. В активе игрока мадридского "Реала" гол и результативный пас в этой игре.

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Теперь хорватская дружина ждет результата другого полуфинала, в котором 15 июня встречаются сборные Италии и Испании.

Финал Лиги наций УЕФА состоится 18 июня в Роттердаме.

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УЕФА Нидерланды Хорватия
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