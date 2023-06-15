Соцработники будут проходить аттестацию по новым правилам

Заместитель премьер-министра –министр труда и социальной защиты населения приказом от 8 июня 2023 года утвердила "Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения", сообщает Zakon.kz.

Аттестация – процедура, проводимая с целью определения уровня квалификации социального работника, по результатам которой присваиваются квалификационные категории.

Социальные работники проходят аттестацию не реже одного раза в три года, но не ранее одного года со дня занятия данной должности. При этом социальный работник, находящийся в отпуске по уходу за детьми, аттестуется не ранее чем через 6 месяцев после выхода на работу.

Квалификационные категории социальным работникам присваиваются сроком на три года.

Аттестация включает в себя: тестирование; прохождение собеседования; вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

Для проведения аттестации уполномоченные органы создают аттестационную комиссию из не менее чем пяти членов и секретаря. Председатель избирается членами аттестационной комиссии из их числа.

Аттестацию можно пройти на казахском или русском языках.

Для присвоения (подтверждения) квалификационной категории социальный работник представляет в уполномоченный орган следующие документы:

письменное заявление в произвольной форме;

личный листок по учету кадров;

копию диплома об образовании, заверенную кадровой службой организации;

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой организации;

копию свидетельства о присвоении квалификационной категории (при наличии).

При проведении аттестации нельзя использовать справочную, специальную и прочую литературу на бумажных, электронных и иных носителях, принимающие-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иные электронные оборудования).

Такие устройства на время проведения тестирования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

В случае нарушения указанных требований аттестационная комиссия составляет акт о нарушении с отстранением социального работника от аттестации.

При неявке социального работника на заседание аттестационной комиссии он признается неаттестованным, кроме случая неявки по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске, болезнь несовершеннолетнего ребенка, смерть близкого родственника, нахождение в командировке).

В случае неявки социального работника на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине рассмотрение вопроса его аттестации переносится на срок не позднее одного месяца со дня его выхода на работу.

Тестирование

Тестирование социальных работников производится на знание нормативных правовых актов, предусмотренных в типовых квалификационных характеристиках.

Дата проведения тестирования сообщается социальному работнику секретарем аттестационной комиссии в письменном виде не позднее, чем за две недели до его проведения.

Если соцработник не набрал по результатам тестирования 70 процентов правильных ответов или более, его не допускают к собеседованию.

Результаты тестирования объявляются в день сдачи.

Проведение собеседования

Собеседование с социальным работником проходит в обстановке объективности, корректности и доброжелательности. На заседаниях Аттестационной комиссии ведется аудио- и (или) видеозапись. Аудио- и (или) видеозапись хранится в уполномоченном органе, проводящем процедуру аттестации, не менее трех лет.

Вопросы, задаваемые социальному работнику, направлены на выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и квалификационной подготовки, деловых качеств и должны соответствовать уровню занимаемой должности.

По результатам собеседования аттестационная комиссия принимает одно из следующих протокольных решений:

о присвоении квалификационной категории;

об отказе присвоения квалификационной категории.

В сфере социальной защиты населения присваивается первая, вторая или высшая квалификационная категория в соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения.

При отказе в присвоении квалификационной категории повторная аттестация проводится в порядке, определенном Правилами, но не ранее чем через три месяца со дня вынесения решения об отказе присвоения квалификационной категории.

Сроки выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории

В течение трех рабочих дней после дня вынесения аттестационной комиссией решения о присвоении квалификационной категории секретарь комиссии:

выдает социальному работнику свидетельство о присвоении квалификационной категории, о чем делается отметка в соответствующем журнале; направляет в уполномоченный государственный орган информацию о присвоении социальным работникам квалификационной категории.

Порядок обжалования результатов аттестации

Если соцработник не согласен с результатами аттестации, он имеет право обжаловать действия аттестационной комиссии в уполномоченный орган. Жалобу рассмотрят в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Обратиться в суд в случае несогласия с решением аттестационной комиссии можно только после обжалования в досудебном порядке согласно п. 5 ст. 91 АППК.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.