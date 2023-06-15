Запрет – не решение: как бездымные альтернативы помогают побороть сигареты

Ряд стран всерьез создают условия для доступа к бездымным продуктам, мотивируя взрослых курильщиков снижать вред от табака – этим занимаются правительства Великобритании, Новой Зеландии, Канады и т.д. В Казахстане тем временем идут ожесточенные споры вокруг предлагаемого запрета вейпов.

Zakon.kz обратился к представителям "Филип Моррис Интернешнл" и узнал их точку зрения по поводу этих споров.

"Запрет не является решением, так как мы лишаем миллионы людей выбора. Вейпы стимулируют курильщиков отказаться от курения, а при их полном запрете пользователи вейпов снова вернутся к сигаретам". Ашок Раммохан, президент категории электронных сигарет в "Филип Моррис Интернешнл"

В компании уверены: такие продукты должны быть ориентированы только на совершеннолетних курильщиков. По мнению Раммохана, правительству нужно подойти к решению проблемы с точки зрения науки – регулировать компоненты электронных сигарет на основании исследований – как уменьшить привлекательность для подростков.

Фото: "Филип Моррис Интернешнл"

Запрет вейпов был инициирован Министерством здравоохранения и общественными активистами. По их мнению, эту продукцию необходимо полностью запретить на территории Казахстана из-за распространения среди молодежи. При этом в казахстанском законодательстве уже есть нормы, которые запрещают продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничивают их открытую выкладку.

"Я бы предложил правительству провести исследование, чтобы понять причины популярности вейпов среди казахстанских подростков и исключить эти элементы. Если дело во вкусовых добавках, ввести ограничения на них. Некоторые правительства, например, в Нидерландах, разрешают вейпы только с теми вкусами, что есть в обычных сигаретах", – добавляет Раммохан.

Он отметил, что в ФМИ стремятся создать убедительное предложение по вейпам с простым составом, чтобы больше курильщиков оставляли в прошлом традиционные сигареты и переходили на продукты, которые выделяют меньшие уровни вредных веществ при использовании.

"ФМИ и некоторые международные производители используют в своих продуктах ароматизаторы, которые прошли научную оценку и не представляют никакого дополнительного риска. К сожалению, я не могу сказать то же самое о многих мелких компаниях, которые импортируют нелегальную продукцию. Поэтому очень важно, чтобы правительство установило стандарты на состав табачных продуктов. В противном случае есть риск потребления среди молодежи", – сказал Раммохан.

С ним согласен его коллега и президент категории изделий с нагреваемым табаком ФМИ Бертран Бонван, который считает, что нужно использовать научный подход в решении проблемы табакокурения, а не прибегать к бездумной запретительной политике.

"Есть рынки, где нам удается вести диалог (с курильщиками о преимуществах перехода на СНТ), а есть такие, где – нет. Порой мы не можем объяснить, что предлагаем людям, зависимым от никотина, хорошую альтернативу. Тем не менее мы стараемся расширяться географически. Ведь все мы осознаем токсичность обычных сигарет". Бертран Бонван, президент категории нагреваемых продуктов в ФМИ

По его словам, на развитых рынках, например, в Японии, уже виден положительный результат от массового перехода на системы нагревания табака – более 30% курильщиков перешли на эти новые продукты, а 70%-80% из них смогли полностью отказаться от сигарет. Это привело к тому, что уже начало снижаться количество госпитализаций с диагнозами обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца.

Он также отметил, что порой люди не различают горение и нагревание, считая, что первое, если и губительнее для здоровья, то незначительно. Хотя разница на самом деле велика.

"Да, некоторые потребители сначала колеблются, потому что им сложно сразу адаптироваться к новому для себя девайсу. Особенно это касается старшего поколения с многолетней привычкой. Но когда есть возможность разговаривать, доносить до покупателей информацию о наличии других вариантов, многие "переключаются", полностью отказываются от традиционного табака. Доказательство тому – снижение производства привычных сигарет", – говорит Бонван.

Он пояснил: производители продуктов со сниженным риском не заявляют свои товары как способ бросить курить – они лишь предлагают менее губительный для здоровья способ потребления никотина.

Фото: "Филип Моррис Интернешнл"

Однако оба эксперта сошлись во мнении: запрет легальной продукции породит рост нелегальной: рынок захватят те же вейпы и стики, только контрафактные и с неизвестным, вероятно, опасным составом.